Prix Tech for Future 2023 : Enogia, l'innovation de rupture qui transforme la chaleur fatale des industriels en électricité verte

Enogia fait partie de ces entreprises qui bouleversent les modèles économiques et dont on regarde souvent les premiers pas avec circonspection. Car lorsqu'elle se lance en 2009, autant dire que la transformation par récupération de la chaleur fatale à basse température pour en faire de l'électricité ne figure pas - encore - dans le scope des industriels. Onze ans plus tard, le contexte a bien changé. Et Enogia aussi.

C'est en 2009 qu'Arthur Leroux, ingénieur Arts et Métiers se lance dans le bain de l'entreprenariat. Jusqu'alors, il est en charge des projets d'innovation chez Bertin Technologies, côté activité de drones. Avec Enogia, ce sont ses convictions écologiques qu'il met en avant. Dans l'aventure, il embarque Antonin Pauchet, avec qui il forme un duo complémentaire depuis la formation Arts et Métiers. Enogia s'installe alors dès 2011 à Marseille en se spécialisant en concepteur de micro-turbines ORC (pour "cycle organique de Rankine"), capables de transformer la chaleur fatale, c'est-à-dire non utilisée et donc perdue, afin d'en faire de l'électricité verte.

En 2018, son expertise lui permet de rajouter une deuxième jambe à Enogia en s'intéressant aux compresseurs de piles à combustible (PAC), qui transforment l'hydrogène en électricité, carburant des véhicules électriques. La PME réussit à proposer un compresseur plus compact et léger.

Alliances pour aller plus vite

Ces deux activités exigent un fort investissement en recherche et développement, de l'ordre de 5 millions d'euros, l'activité compresseur étant gourmande en la matière.

Enogia, qui a publié des résultats 2022 faisant état d'un chiffre d'affaires en croissance de 12%, à 3,3 millions d'euros, vise des partenariats industriels pour se développer. « Notre force c'est la technologie, les brevets que nous possédons, mais pour adresser le marché de la mobilité nous n'avons pas l'appareil productif nécessaire. D'ailleurs est-ce notre métier ? », interroge Antonin Pauchet. « La technologie est notre métier. La production en série, c'est le métier de ceux qui travaillent déjà dans l'équipement automobile », tranche-t-il.

Le partenariat apparaît donc comme la bonne alliance pour arriver plus vite sur le marché. Des discussions sont en cours, avec quatre potentiels partenaires et au moins un partenariat devrait voir le jour dans l'année, espère Antonin Pauchet.

L'activité des micro-turbines est forcément un peu plus en avance. Si en Allemagne un accord avec un partenaire a été conclu, c'est bien le Japon qui constitue un relais de croissance très intéressant de par son potentiel en géothermie et alors même que l'électricité y est onéreuse. Plus largement, l'Angleterre et la France constitue les deux autres pays où les efforts commerciaux portent le plus.

Le rapprochement avec un partenaire, Enogia le teste déjà avec Parlym. Un accord de coopération lie les deux entreprises depuis fin 2022, avec l'objectif étant que le second ouvre des portes au premier dans les domaines industriels, dont en Afrique, dans un modèle de vente indirecte. « C'est le type d'alliance qui permet d'aller plus vite ». On n'oubliera pas non plus le projet Smac FC, financé par France 2030, dont Enogia est chef de file et qui travaille à une nouvelle génération de compresseurs.

Turbine as a service

Aller plus vite, c'est aussi le but de la joint-venture créée en juin 2022 avec l'Ademe, baptisée Enogia Assets Industry. Car il faut parfois lever les doutes des clients potentiels, freinés par le fait que la technologie portée par Enogia ne soit pas obligatoire. Voilà donc comment est né le principe de Turbine as a service, où Enogia installe et maintient, alors que l'Ademe co-finance les équipements installés. Un modèle de commercialisation appelée Green Shield Power Solution, qui a trouvé un bon accueil à l'étranger quand l'écoute commence à se faire plus sérieuse en France.

Voici donc Enogia dans une sorte de momentum, où les planètes de la décarbonation industrielle s'alignent, où les préoccupations environnementales n'attendent plus 2030 pour se concrétiser. Et où le prix de l'électricité devrait servit d'aiguillon pour toute solution qui permet de générer sa propre électricité verte, moins onéreuse et fabriquée sur site. « Nous avons de bonnes touches en Europe, la crise énergétique pousse à faire attention », confirme Antonin Pauchet.

Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 6 avril, les 10 grands gagnants 2023. Après sa victoire lors de la sélection dans la région Sud, Enogia est le grand gagnant national du prix « Industrie du futur ».

Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 6 avril, les 10 grands gagnants 2023. Après sa victoire lors de la sélection dans la région Sud, Enogia est le grand gagnant national du prix « Industrie du futur ».