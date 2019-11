Qui gagnera la course mondiale à l’informatique quantique  ?

« Ne pas comprendre comment l'informatique quantique va transformer son industrie est au mieux une opportunité manquée, au pire une question de vie ou de mort. » C'est avec cette mise en garde que le cabinet de conseil Boston Consulting Group conclut son rapport de référence sur l'informatique quantique. États, géants du numérique et grands industriels placent déjà leurs pions. Pourtant la technologie émerge à peine, et n'a pour l'instant donné naissance à aucune application concrète. Mais si elle réalisait son potentiel, l'informatique quantique engendrerait de nombreuses innovations de rupture.

L'ordinateur quantique ouvre un pan entièrement nouveau de l'informatique. Une brique supplémentaire, capable de réaliser de nouveaux calculs et de s'attaquer à des problèmes irrésolus. Il ne remplacerait pas l'informatique classique, mais permettrait d'aller plus loin dans certains cas. « Nous allons pouvoir nous pencher sur des processus physiques liés aux plus grands enjeux sociétaux, comme le réchauffement climatique ou la médecine », anticipe Joseph Emerson, professeur en informatique...