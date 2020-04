Tests sérologiques du Covid-19 : enfin une solution rapide et fiable autorisée en Belgique, les biotech françaises s'impatientent

Innovation et Start-up

Plusieurs biotech françaises n'attendent qu'un feu vert des autorités sanitaires pour déployer leur solution de test sérologique du Covid-19, afin de faciliter le déconfinement du pays. (Crédits : Biosynex)

Bruxelles vient de certifier et d'autoriser la production massive des tests sérologiques du Covid-19 de la biotech ZenTech, qui revendique une fiabilité de 98%. En France, deux startups -la bretonne NG Biotech et l'alsacienne Biosynex- ont développé des tests sérologiques similaires, mais elles se heurtent toujours au feu vert des autorités de santé. Et s'impatientent. Décryptage.