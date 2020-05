Coronavirus : pourquoi les Gafa restent inébranlables

(Crédits : DR)

En pleine récession provoquée par le coronavirus, les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) ont plus que jamais démontré leur résilience et la puissance de leurs empires. Avec plus de la moitié de la population mondiale appelée à se confiner, leurs activités ont connu un regain de croissance. En raison de leurs performances financières et boursières, le débat sur une taxation mondiale des activités du numérique a été relancé.