Records d'abonnés Netflix : après le confinement, un dur retour à la réalité ?

Netflix tire son épingle du jeu. Alors que de nombreuses entreprises subissent de plein fouet le coup de frein mondial porté à l'économie par l'épidémie du coronavirus, le leader du streaming vidéo ne connaît pas la crise. L'entreprise californienne enregistre même de nouveaux records, selon ses résultats trimestriels publiés mardi.

Netflix a séduit ainsi 15,8 millions de nouveaux abonnés entre janvier et mars - soit le double de ses prévisions initiales. C'est en Europe que le géant américain a enregistré la plus forte progression, avec 4,4 millions de nouveaux abonnés. Au total, la plateforme revendique près de 183 millions d'abonnés dans le monde (+23% sur un an). La raison principale de cette performance est évidente : le confinement. Plus de la moitié de la population mondiale a été appelée à se confiner pour enrayer la propagation du Covid-19, et s'est ainsi retrouvée en quête de divertissements pour combler les longues journées et soirées.

Une euphorie temporaire ?

Netflix a su capitaliser sur de nouveaux contenus. La série-documentaire "Au Royaume des fauves", sortie le 20 mars sur la plateforme, a déjà totalisé 64 millions de spectateurs. De même pour la saison 4 de la...