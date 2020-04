Spotify repasse dans le vert et séduit des abonnés

Spotify continue de séduire toujours plus d'abonnés. Le leader du streaming audio a gagné 6 millions de nouveaux abonnés entre janvier et mars, selon ses résultats trimestriels publiés ce mercredi. Au total, le géant suédois revendique 130 millions d'abonnés dans le monde (+31% sur un an) pour 286 millions d'utilisateurs actifs mensuels (+31% également).

En dépit de la crise sanitaire et économique qui frappe de plein fouet des secteurs entiers, Spotify a réussi à atteindre ses prévisions présentées en février. A l'instar de Netflix, leader mondial du streaming vidéo, il a su tiré profit du confinement pour convaincre des utilisateurs, en quête de divertissement, à rejoindre son service.

"En dépit de l'incertitude mondiale autour du Covid-19 au premier trimestre, nos activités ont atteint ou dépassé nos prévisions pour tous les principaux indicateurs", s'est félicité le groupe dans son rapport d'activité.

Côté finances, les indicateurs sont également au vert. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires sur la période d'environ 1,85 million d'euros (+23% sur un an) pour un bénéfice net de 1 million d'euros - là où, un an auparavant, Spotify encaissait une perte de 142 millions...