La crise du Covid-19, une "opportunité" pour Facebook

Même pas mal. Facebook a traversé ce premier trimestre sans encombre, en dépit de la crise sanitaire et économique mondiale liée au coronavirus. Le géant américain a enregistré un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de dollars (+18% sur un an) entre janvier et mars, selon ses résultats trimestriels publiés mercredi. Avec cette croissance insolente, le groupe a dépassé les prévisions des analystes (+16%), tout en enregistrant sa plus faible hausse jamais enregistrée.

Son bénéfice net a quant à lui explosé de +102% à 4,9 milliards de dollars. Cette performance s'explique par la très faible progression de ses dépenses (+1% seulement sur un an), à 11,84 milliards de dollars sur le trimestre. Conséquence : la firme de Menlo Park a vu sa marge opérationnelle grimper à 33%, contre 22% à la même période l'an passé.

Salués par les investisseurs, le titre grimpait de près de 10% après la clôture de la Bourse de New York mercredi. Cela lui permet déjà de renouer avec les performances d'avril 2019, avec un action aux alentours de 190 dollars - même s'il n'a toujours pas retrouvé les sommets de ses records boursiers atteints en janvier, avec une action aux alentours de 220 dollars.

Pic...