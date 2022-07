Elon Musk renonce à acheter Twitter : le réseau social l'attaque en justice pour qu'il maintienne son achat

C'est fini. La guerre éclair lancée par Elon Musk pour mettre la main sur Twitter s'arrête aussi brutalement qu'elle n'avait commencée le 25 avril, quand le patron de Tesla et Space X passait un accord définitif avec le conseil d'administration du groupe pour racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. Ce vendredi, le patron de Tesla et SpaceX, a indiqué qu'il mettait fin à l'accord à cause d'informations « fausses et trompeuses » sur l'entreprise.

Faux comptes

Il s'agit en l'occurrence des faux comptes, inférieurs à 5% sur les 229 millions d'abonnés selon Twitter, beaucoup plus selon Elon Musk, pour qui la viabilité de l'activité du réseau social est impactée. Et par conséquent sa valeur. Un sujet qui est très vite apparu sans qu'on sache si Elon Musk cherchait à retirer son offre ou à renégocier le prix à la baisse.

Dans un courrier lettre publiée par le gendarme boursier américain, la SEC, les avocats d'Elon Musk assurent que Twitter n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord, en ne donnant pas toutes les informations demandées sur le nombre de comptes inauthentiques et de spams.

Twitter veut qu'il respecte l'accord

Le multimilliardaire joue gros. En mettant fin à son engagement de racheter Twitter, l'homme d'affaires s'expose à des poursuites juridiques conséquentes. Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars dans certaines circonstances. Une occasion que ne va pas laisser passer Twitter. Son président a, en effet, affirmé que l'entreprise allait engager une action en justice pour "faire respecter l'accord" de rachat,

"Le conseil d'administration de Twitter est déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus avec M. Musk", a assuré dans un tweet Bret Taylor, précisant qu'ils étaient "confiants" dans leur chance de l'emporter devant les tribunaux.

