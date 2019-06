Google serait à nouveau dans le viseur de la justice américaine

Le département américain de la Justice (DoJ) prépare une enquête sur les pratiques de Google afin de déterminer si le géant du numérique a violé les lois antitrust aux Etats-Unis en donnant priorité à ses propres services dans les recherches en ligne, ont dit deux sources au fait du dossier. Des représentants du département de la Justice et de la Federal Trade Commission (FTC), l'autorité en matière de concurrence aux Etats-Unis, ont tenu des réunions ces dernières semaines et convenu de donner autorité au département de la Justice pour diriger l'affaire, ont précisé les sources. Google s'est refusé à tout commentaire.

Selon l'une des sources, l'enquête va se focaliser sur des accusations selon lesquelles Google a donné priorité à ses propres activités dans les recherches en ligne. Une porte-parole du département de la Justice a dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer cette information, rapportée en premier lieu par le "Wall Street Journal". La FTC a déjà mené par le passé une longue enquête sur Google, qui gagne sa vie en associant recherche et publicité. Elle l'a conclue en janvier 2013 avec un simple avertissement adressé à la firme.

Les géants du numérique sous la surveillance du FTC

Grâce à ses différents services et plateformes en plus du moteur de recherche - YouTube, commentaires en ligne, cartes et autres -, Google est devenu l'une des sociétés les plus riches de la planète en à peine deux décennies. Plusieurs sociétés technologiques se sont plaintes par le passé auprès du département de la Justice du caractère anticoncurrentiel de certaines pratiques de Google, filiale du groupe Alphabet. La FTC a annoncé cette année la création d'un groupe de travail dédié à la surveillance des grandes entreprises du secteur des hautes technologies.