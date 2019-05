Smartphones : Google impose de sévères restrictions à Huawei

C'est un coup de massue pour le géant chinois des smartphones et des équipements télécoms. Dans la nuit de dimanche à lundi, selon Reuters, Google a indiqué qu'il ne fournira plus ses logiciels et autres services à Huawei. Cette décision intervient après que Donald Trump a décidé, la semaine dernière, de signer un décret. Lequel interdit les entreprises américaines de faire des affaires avec des sociétés jugées « à risque », à l'instar de Huawei, que Washington soupçonne d'espionnage pour le compte de Pékin.

Dans un courriel à l'AFP, Google a indiqué que le groupe « se plie à ce plie à ce décret et examine ses implications ». La plus lourde de conséquences, pour l'heure, concerne Android, le système d'exploitation du groupe de Mountain View. Concrètement, les utilisateurs actuels de smartphones Huawei ne pourront plus le mettre à jour. Même s'ils pourront toujours utiliser et mettre à jour les applications mobiles fournies par Google, affirme une source à Reuters.

« Pour les utilisateurs de nos services, Google Play (le magasin d'applications d'Android, Ndlr) et le système de sécurité Google Play Protect continueront de fonctionner sur les appareils Huawei existants », a indiqué le groupe américain.

L'accès à Gmail, Youtube et Google Map menacé

Mais à terme, Google va devoir couper les ponts avec Huawei. Cela signifie que les terminaux du groupe chinois devront à terme se passer d'Android et de ses services, pour se contenter d'une simple version open source. Autrement dit, l'accès aux services phares Gmail, Google Map ou Youtube, lesquels appartiennent à Google, ne devrait plus être possible pour les futurs modèles de Huawei. Pourquoi ? Car ces services ne sont pas couverts par la licence en open source et nécessitent un accord commercial avec Google.

Ce lundi 20 mai, le groupe chinois a réagi à cette décision. Dans un communiqué, le groupe de Shenzhen affirme qu'il « continuera à fournir des mises à jour de sécurité et des services après-vente à tous les produits pour smartphones et tablettes Huawei et Honor existants, y compris ceux déjà vendus et encore disponibles dans le monde ».

Une croissance dans les smartphones en danger ?

Huawei rappelle qu'il « a largement contribué au développement et à la croissance d'Android dans le monde entier ».

« En tant que partenaire mondial clé d'Android, nous avons travaillé en étroite collaboration avec leur plateforme open source afin de développer un écosystème bénéficiant à la fois aux utilisateurs et au secteur », poursuit le groupe. Avant d'indiquer qu'il continuera « à construire un écosystème logiciel sûr et durable, afin de fournir la meilleure expérience possible à tous les utilisateurs ».

Reste que pour le groupe chinois, la perspective de devoir se passer d'Android pourrait plomber ses ambitions dans les smartphones. Numéro trois des ventes de terminaux dans le monde derrière Samsung et talonnant Apple, Huawei a connu une croissance impressionnante dans ce secteur. Celui-ci représente désormais près de la moitié de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 107 milliards de dollars. Si en Chine, les services de Google proposés via Android sont peu utilisés en raison de restrictions imposées par le gouvernement, ce n'est pas le cas sur le Vieux Continent, où ils sont plébiscités.

(avec AFP et Reuters)