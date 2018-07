Intelligence artificielle : la France et le Royaume-Uni se disent "oui"

(Crédits : Pixabay)

Paris et Londres ont signé ce jeudi 5 juillet au matin un accord d'intention pour collaborer dans le numérique, notamment sur des projets d'intelligence artificielle. Un partenariat de quatre ans a notamment été passé entre l'institut français Dataia, et l'Alan Turing Institute, basé à Londres. Il vise à lancer des programmes communs de recherche et faciliter les échanges entre doctorants.