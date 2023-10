Microsoft, Amazon, Google : les géants du cloud dans le viseur du régulateur britannique

Le « cloud » va être passé au crible par l'autorité britannique de la concurrence (CMA). Après avoir relevé plusieurs « facteurs qui l'inquiètent », le régulateur des communications (Ofcom) a en effet demandé à la CMA de lancer une enquête approfondie sur le marché des services d'informatique dématérialisée. Et en ligne de mire, les poids lourds américains du secteur (Google, Amazon, Microsoft).

Trois géants qui contrôlent le « cloud »

Ce marché inquiète d'abord car il est fortement concentré, au Royaume-Uni, entre les mains de trois géants américains de la technologie: d'abord Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, « dont la part de marché combinée se situait autour de 70% à 80% in 2022 », suivis de Google avec une part de marché de 5% à 10%, détaille l'Ofcom dans son étude publiée également jeudi et qui sert de base à l'enquête de la CMA.

Et ce secteur émergent représentant 7,5 milliards de livres (8,6 milliards d'euros) au Royaume-Uni, se développe très vite et expose maintenant de très nombreux Britanniques. Les services de cloud « sont adoptés rapidement par beaucoup d'entreprises et sont devenus une part essentielle de la manière dont les services numériques sont fournis aux consommateurs », souligne l'autorité de la concurrence pour expliquer l'ouverture de cette enquête.

Soupçons de pratiques anti-concurrentielles

Mais là où le bât blesse, c'est que l'Ofcom note une forte « concentration de marché (qui) va dans le sens d'une limitation du niveau de concurrence ».

Il relève en particulier des problèmes de frais que les clients doivent payer pour retirer leurs données du cloud, des promotions pour inciter les clients à n'utiliser qu'un seul fournisseur, et des barrières techniques qui pourraient empêcher les clients de changer de fournisseur. Enfin, l'Ofcom note aussi des problèmes potentiels « sur les pratiques de licences de certains fournisseurs de cloud, en particulier Microsoft ».

Autour de la CMA, donc, de mettre le nez dans les affaires des géants du cloud avec l'aide d'un groupe d'enquête indépendant qui devra rendre ses conclusions d'ici avril 2025.

En France, une loi pour garantir la concurrence dans le cloud Le marché du cloud interroge aussi en France. Mercredi, les députés ont commencé à débattre sur le projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique (SREN). Parmi les nombreux sujets qu'il couvre, le texte propose notamment de réglementer le « cloud » pour permettre davantage de concurrence parmi les fournisseurs d'infrastructure et de services informatiques.

