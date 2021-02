Google assailli par l'antitrust aux États-Unis

C'est comme s'il était "à la fois le lanceur, le frappeur et l'arbitre" sur le marché électronique de la pub, dénonce la plainte de décembre déposée par dix États républicains contre le géant Google aujourd'hui dirigé par Sundai Pichai (photo). (Crédits : Reuters)

Après un tombereau de plaintes précédentes, le 17 décembre, 38 États cette fois ont intenté des poursuites contre Google, leader mondial sur internet et la publicité en ligne, pour pratiques anti-concurrentielles. Avec des arguments similaires au ministère de la Justice (DoJ), ils accusent le groupe de maintenir un "monopole illégal" sur la recherche en ligne et la publicité. La plainte s'étend à l'accord passé avec Apple qui, lui, reçoit de Google une portion des revenus publicitaires générés: jusqu'à 12 milliards de dollars par an. La défense de Google ? En substance : "On ne force personne à utiliser nos outils gratuits."