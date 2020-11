Moteurs de recherche : "Il n'y a pas de vrai choix pour le consommateur face à Google" (Sophie Bodin, Lilo)

Comment exister face à Google dans le monde impitoyable des moteurs de recherche ? Alors que le géant américain cannibalise 93% de la recherche en ligne en France, et même 97% sur mobile, cinq de ses concurrents -l'américain DuckDuckGo, les français Lilo et Qwant, le tchèque Seznam et l'allemand Ecosia- passent à l'attaque auprès de la Commission européenne. Dans une lettre envoyée la semaine dernière à Margrethe Vestager, la commissaire à la Concurrence, les cinq moteurs de recherche alternatifs réclament une réunion tripartite avec Google "en novembre".

Au menu de cette rencontre : la concurrence sur mobile entre les moteurs de recherche. L'alliance des cinq petits poucets du web estime qu'elle est biaisée, et que le remède actuel pour y remédier est inefficace. En plus de son moteur de recherche, Google possède également Android, le système d'exploitation mobile qui équipe 80% des smartphones dans le monde et en France. Jusqu'à récemment, Google était installé par défaut sur tous les appareils Android en Europe... ce qui lui a valu, en 2018, une amende record de 4,34 milliards d'euros de la part de la Commission européenne, pour abus de position dominante.

Suite à cette amende -que Google conteste toujours en appel-, le géant californien a mis en place en 2019, avec l'accord de Bruxelles, un système d'enchères censé rétablir la concurrence. Plutôt que d'avoir Google paramétré par défaut, le consommateur a désormais le choix entre quatre moteurs de recherche lorsqu'il configure son téléphone ou sa tablette Android. Ceux-ci sont choisis par un système d'enchères, organisé chaque trimestre par Google. Les participants définissent le prix...