Résultats : Amazon fait mieux que prévu au deuxième trimestre et mise plus que jamais sur l'IA avec sa filiale AWS

L'année 2023 est meilleure que la précédente pour le géant du commerce en ligne Amazon qui a annoncé, jeudi, avoir réalisé 134,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+11%) et un bénéfice net de 6,7 milliards au deuxième trimestre.

Une performance en nette progression sur un an, mais surtout bien supérieure à ses propres prévisions comme à celles des analystes et que l'entreprise doit au marché américain. Elle a, en effet, profité d'une forte reprise des ventes aux Etats-Unis. La plateforme de e-commerce a vu ses recettes progresser de 11% à 82,5 milliards de dollars en Amérique du Nord. Elle en a dégagé 3,2 milliards de bénéfice opérationnel, au lieu d'une perte de plusieurs centaines de millions à la même période l'année dernière.

De quoi renforcer l'action de la société qui gagnait plus de 9% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de Wall Street.

Livrer « plus rapidement que jamais »

Andy Jassy, le patron d'Amazon, a attribué ce résultat à la réorganisation de la chaîne de distribution, qui a permis de réduire les coûts et de livrer « plus rapidement que jamais ». Or, a-t-il insisté pendant une conférence téléphonique, « les clients veulent des livraisons plus rapides. Nos données montrent qu'ils achètent beaucoup plus souvent (quand la date de livraison est plus proche) ». Ce qui n'a pas manqué de susciter des réactions du côté des organisations anti-Amazon à l'instar de la coalition Athena. « Les ambitions d'Amazon en matière de vitesse et d'expansion de son empire logistique sont alarmantes étant donné les graves problèmes de sécurité pour les travailleurs », s'est emportée l'association dans un communiqué, en mentionnant diverses plaintes et enquêtes en cours contre l'entreprise de Seattle.

Ralentissement d'AWS

Autre sujet sur lequel Amazon était attendu : l'intelligence artificielle. Andy Jassy a assuré que le groupe était particulièrement bien placé pour récolter les fruits de cette nouvelle technologie, grâce à sa filiale AWS, numéro un mondial du cloud, qui marie hébergement et traitement des données. Côté résultats, AWS a réalisé 22 milliards de dollars de revenus (+12%) au deuxième trimestre, mais seulement 5,4 milliards de bénéfice opérationnel, un chiffre inférieur à celui de l'année dernière. « Le ralentissement en cours de la croissance d'AWS constitue un sujet d'inquiétude à court terme », a ainsi réagi Andrew Lipsman d'Insider Intelligence, espérant une progression pendant le trimestre en cours, notamment grâce aux opportunités liées à l'IA.

D'après le communiqué d'Amazon, AWS investit 100 millions de dollars dans un service qui « connectera les experts en IA et machine learning (apprentissage automatisé) d'AWS avec des clients dans le monde entier pour les aider à imaginer et concevoir et lancer de nouveaux produits et services d'IA générative ». « Il n'y a pas une équipe, pas une activité chez Amazon qui ne travaille pas à des applications d'IA génératives en ce moment-même », a insisté Andy Jassy.

Course à l'IA

Dans ce domaine, c'est Microsoft qui mène la course grâce à ses investissements de longue date dans OpenAI (ChatGPT), mais toutes ses rivales ont entrepris de déployer rapidement de nouveaux outils d'IA et d'IA générative, sur leurs plateformes de cloud, services en ligne et logiciels de bureautique et de collaboration.

Google n'est pas en reste et travaille activement sur le sujet comme l'expliquait son patron Sundar Pichai en juillet dernier. « C'est notre septième année en tant qu'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, et nous savons comment intégrer de l'IA à nos produits, de façon intuitive », avait-il assuré. Les équipes de Google sont, en effet, particulièrement concentrées sur la transformation du moteur de recherche, qui peut désormais, dans sa version test gonflée à l'IA générative, répondre directement à l'utilisateur. « C'est un énorme changement », avait commenté le dirigeant se réjouissant de pouvoir « réfléchir différemment, de façon plus créative, à son fonctionnement ».

Même Apple est en ordre de marche pour développer cette technologie. Son patron Tim Cook a ainsi reconnu qu'elle était « critique » et que l'entreprise travaillait sur l'IA générative « depuis des années », à l'occasion de l'annonce des résultats de la firme américaine qui a déçu le marché avec un nouveau repli de son chiffre d'affaires (-1,4%), le troisième d'affilée, à cause des ventes d'iPhone en recul (-2,4%).

