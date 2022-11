Amazon devient la première entreprise à perdre 1.000 milliards de dollars de valorisation

Où s'arrêtera la chute boursière d'Amazon ? Il y a 16 mois, en juillet 2021, le numéro un mondial du e-commerce et du cloud bataillait contre Apple et Microsoft pour le titre de la plus grande valorisation mondiale. A l'époque, Amazon valait 1.880 milliards de dollars. Patatras : le 9 novembre 2022, l'entreprise fondée par Jeff Bezos affiche « seulement » une valorisation de 879 milliards de dollars. L'entreprise arrache au passage un record dont elle se serait bien passé, celui d'être la première à subir une perte de valorisation supérieure à 1.000 milliards de dollars. Sa valeur a fondu de 48,3% depuis le 1er janvier et de 53,7% depuis son plus haut historique du 9 juillet 2021.

Relativisons : Amazon fait toujours partie du top 10 mondial et si sa chute est spectaculaire, c'est aussi car l'entreprise a atteint des hauteurs accessibles à peu d'autres : seuls Apple, Google, Microsoft, Saudi Aramco, Meta (Facebook) et Tesla ont déjà atteint, certains très brièvement -Meta et Tesla- la barre des 1.000 milliards de dollars de valorisation.

Dans un contexte macroéconomique difficile, la chute d'Amazon en Bourse s'explique par une combinaison de facteurs défavorables. La hausse de l'inflation, le dollar fort et le resserrement des politiques monétaires impactent directement la consommation des ménages, donc le e-commerce qui est son activité principale. Même son deuxième business, le cloud, qui reste sa principale source de profits, est impacté avec une croissance moins importante que prévu. Conséquence : les résultats d'Amazon au troisième trimestre, publiés le 28 octobre, n'ont pas atteint les attentes des analystes. Et le cours a dévissé de 29% depuis cette date, d'autant plus que le marché constate un ralentissement de la croissance du e-commerce après l'explosion post-Covid.

De manière générale, les géants de la tech vivent en 2022 un retour sur Terre après les deux années folles du Covid dont ils ont été les seuls grands gagnants. A l'exception d'Apple, la plupart des autres entreprises de la tech reviennent progressivement à leur niveau de valorisation pré-pandémie. Ainsi, l'action Amazon, qui vaut autour des 90 dollars, est revenue à son niveau de février-mars 2020, avant le premier confinement. Depuis le début de l'année, le co-fondateur du groupe, Jeff Bezos, a vu sa fortune diminuer d'environ 83 milliards de dollars à 109 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg.

