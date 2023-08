Réalité augmentée : l'arrivée du Vision Pro d'Apple sonne l'heure de vérité pour Magic Leap

Ces cinq dernières années, Magic Leap a enchaîné les hauts et les bas sans véritablement parvenir à trouver la stabilité. Mais il paraît désormais sur la bonne voie. Créée en 2010, l'entreprise fait figure de précurseur de la réalité augmentée, cette technologie qui projette des éléments virtuels dans le monde réel. Financée à grands coups de plusieurs centaines de millions de dollars, pour un total de 3,5 milliards levés, elle a d'abord tâtonné sur le marché grand public, sans véritable succès.

En 2020, après avoir atteint un point bas historique, Magic Leap a donc opté pour un pivot stratégique : il se concentrerait désormais sur la vente aux professionnels, moins soucieux du prix élevé de son casque de réalité virtuelle à condition que la technologie leur permette de faire des économies. Cette décision lui a permis de repartir de l'avant, et d'être désormais en position pour profiter d'un nouveau coup d'accélérateur inattendu : l'arrivée tonitruante d'Apple sur le marché de la réalité mixte, avec son Vision Pro.

Apple, faux concurrent ?

« L'arrivée d'Apple sur le marché est une bonne nouvelle pour nous, et plus généralement pour les acteurs du secteur », assure auprès de La Tribune Peggy Johnson, la PDG de Magic Leap. « Nous avons passé des années à expliquer que la réalité augmentée n'est pas pour le futur, mais pour maintenant. Le fait qu'un géant industriel avec une telle réputation mise sur la technologie la valide encore un peu plus auprès des potentiels clients », ajoute-t-elle. Quid de la présence de l'entreprise la mieux cotée au monde comme potentiel concurrent ? « Ils se concentrent sur le marché de la grande consommation, nous sommes tournés vers les entreprises », balaie la dirigeante. Encore mieux : au-delà de cette différence dans le marché adressé, les casques des deux entreprises n'utilisent pas la même technologie.

D'un côté, le Magic Leap 2, lancé en septembre 2022, se présente comme une paire de lunettes épaisses, avec une lanière à l'arrière. A l'instar des Hololens de Microsoft, l'utilisateur voit le monde extérieur au travers des verres transparents, au sein desquels sont projetés les objets virtuels. De l'autre côté, le Vision Pro se montre plus épais, sur le format d'un masque de ski, et utilise une technologie connue sous le nom de passthrough, également employée par les casques de Meta. Concrètement, l'utilisateur ne voit pas directement le monde extérieur, mais une reproduction du monde extérieur sur des écrans placés devant ses yeux.

Le passthrough pose toute une série de défis techniques mais il permet le passage à de la réalité virtuelle (où tout est virtuel) à la réalité augmentée, et donc la mise en place du concept de réalité mixte. Jusqu'ici, le léger décalage de temps entre les mouvements de la réalité et leur reproduction dans le casque posait des difficultés aux utilisateurs pour appréhender l'espace. Mais d'après les premières prises en main du Vision Pro -qui ne sortira qu'en 2024 et seulement aux Etats-Unis au début-, Apple aurait réussi la prouesse de rendre imperceptible ce décalage. Reste que la technologie choisie par Magic Leap se montre a priori moins gourmande en énergie et en matériaux, en plus de permettre la création de casques moins encombrants.

Virage payant vers le marché professionnel

Pour Peggy Johnson, pas question de changer de cap, donc. Magic Leap continue sur la route tracée par sa dirigeante depuis 2020. L'entreprise faisait alors face à un mur infranchissable : le prix de son premier casque sorti en 2018, à 2.300 dollars, peinait à convaincre le grand public, d'autant plus qu'il manquait d'une application indispensable (la fameuse « killer app ») pour justifier l'achat. Sous l'impulsion de Johnson, Magic Leap est entré sur le marché professionnel, en concurrence notamment avec Microsoft et son Hololens. Le constructeur n'allait plus proposer des expériences ludiques, mais des logiciels métier pour les ouvriers, les policiers ou encore les médecins.

Trois ans plus tard, Magic Leap se concentre sur trois cas d'usage : la formation, la collaboration à distance, et le travail sur des modèles 3D. L'exemple le plus mis en avant par l'entreprise est un module d'assistant aux opérations. Grâce au casque, le chirurgien diffuse en haute définition une vidéo de la procédure qu'il mène. Un expert extérieur, plus spécialisé que lui, peut observer ce flux afin de lui offrir des conseils. Concrètement, il peut ajouter des légendes, pointer des zones spécifiques ou tout simplement dessiner sur l'image. Le chirurgien pourra alors recevoir ces informations directement dans son champ de vision, et décider ou non de les appliquer.

L'avantage de ce positionnement ? Le prix de l'outil devient une donnée secondaire par rapport à ses performances, ce qui explique en partie le bond de près de 1.000 dollars entre le premier et le second casque de l'entreprise. Pour proposer un meilleur produit, Magic Leap a sacrifié son coût plutôt que de chercher des composants bon marché. « Au final, le prix du casque n'est rien comparé aux économies que la réalité augmentée permet de faire », défend Peggy Johnson. Magic Leap affirme par exemple réduire jusqu'à 80% des coûts de formations des entreprises industrielles grâce à ses applications.

2 milliards de dollars de valorisation

Ce pivot stratégique a fonctionné, du moins auprès des investisseurs. La valorisation de Magic Leap s'était effondrée sous les 500 millions de dollars en juin 2020, après un pic à 6,4 milliards de dollars l'année précédente. Et pour cause : l'entreprise avait licencié la moitié de ses effectifs pendant le début de la pandémie de Covid, dans la foulée d'une levée de 350 millions de dollars aux allures de dernière chance.

Mais en septembre 2021, le fonds public d'investissement de l'Arabie Saoudite remettait une fois de plus au pot, d'après des documents financiers consultés par le Wall Street Journal. Sans que le montant de l'opération soit communiqué, elle permettait à l'Arabie Saoudite de dépasser la barre des 50% des parts de l'entreprise et donc d'obtenir une majorité au comité exécutif de Magic Leap. Trois mois plus tôt, le média spécialisé Venture Beat rapportait une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars, sans préciser le nom des investisseurs. Ni l'Arabie Saoudite ni Magic Leap n'ont commenté sur le potentiel lien entre ces deux événements, mais cette dernière levée a valorisé l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars.

Relancée, Magic Leap compte profiter d'un effet d'accélération inédit avec l'entrée d'Apple sur son marché. L'entreprise doit prouver une bonne fois pour toute que la réalité augmentée est utile, voire mieux, indispensable. Et ce, dès l'an prochain. Car en parallèle, Meta continue de brûler du cash à grande vitesse sur le marché de la réalité virtuelle, malgré un certain succès commercial de ses Meta Quest. De quoi faire douter également de la taille du marché de la réalité augmentée.