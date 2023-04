Spotify dépasse les 500 millions d'utilisateurs mais cherche toujours la rentabilité

C'est un nouveau sommet qu'a atteint le numéro un mondial des plateformes audio. À la fin du premier trimestre, Spotify comptait 515 millions d'utilisateurs actifs, soit une hausse de 22% sur un an, a annoncé le groupe suédois ce mardi. Une performance bien supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur un nombre total de 501,54 millions d'utilisateurs actifs.

Le nombre d'abonnés payants a, lui, augmenté de 15% sur la période, à 210 millions, soit mieux que les 207 millions attendus par les analystes, tiré selon le groupe par une bonne croissance dans toutes les régions et notamment en Amérique latine. « Nous avons connu notre meilleur premier trimestre depuis notre introduction en Bourse en 2018, la quasi-totalité de nos indicateurs de performance dépassant (nos) attentes », s'est ainsi félicité la plateforme qui attribue ce succès à récentes campagnes de publicité.

Autre bonne nouvelle pour le fleuron suédois, son chiffre d'affaires, porté par la hausse du nombre d'abonnés, a bondi de 14% au premier trimestre de cette année, à 3 milliards d'euros. C'est toutefois moins que les attentes des analystes qui tablaient sur 3,4 milliards.

Toujours pas de rentabilité

Autre bémol, le groupe a considérablement creusé sa perte opérationnelle de janvier à mars, accusant une perte de 156 millions d'euros liée notamment à des coûts de restructurations et des charges sociales, contre une perte de 6 millions d'euros au premier trimestre 2022.

La plateforme, basée à Stockholm, mais cotée à New York, a été ponctuellement rentable certains trimestres. Mais, malgré une croissance fulgurante du nombre de ses abonnés et une avance sur ses concurrents, comme Apple Music ou Amazon Music, elle accuse régulièrement des pertes.

N°1 du podcast

Elle demeure néanmoins le leader historique du streaming musical légal, et est depuis ces dernières années parties à la conquête du podcast en investissant plus d'un milliard d'euros dans ce secteur dont elle est, là encore, devenue numéro un mondial. Mais la rentabilité reste encore à démontrer, selon les analystes, de plus en plus dubitatifs.

Le développement du podcast a également été source de controverses, notamment avec la star américaine Joe Rogan, accusé de répandre de la désinformation dans ses émissions. En 2020, Spotify avait pourtant pu se réjouir d'avoir décroché l'exclusivité du podcast n°1 aux États-Unis, la "Joe Rogan Experience", qui revendiquait, à l'époque, 190 millions de téléchargements par mois.

Le groupe, déjà régulièrement critiqué par des artistes célèbres ou non pour le paiement jugé insuffisant de chaque stream, avait été contraint de prendre des mesures pour calmer la polémique.

Deezer privilégie la rentabilité plutôt que le nombre d'abonnés

De son côté, la plateforme française, Deezer, vise, elle, la rentabilité avant 2025. C'est ce qu'elle avait annoncé, dès son entrée en Bourse l'été dernier, lui préférant à la course aux abonnés, où elle est largement distancée par Spotify, Apple et Amazon. L'objectif est, désormais, d'accroître ses marges et développer de nouveaux canaux de monétisation. Et ses résultats de 2022 semblent de bonne augure : l'an passé, Deezer a réalisé 451, 2 millions de chiffre d'affaires, pour 56 millions d'euros de pertes. D'après Stéphane Rougeot, directeur général adjoint et directeur financier de Deezer, l'entreprise a atteint ses deux buts : retrouver une croissance annuelle à deux chiffres (+12,8%) et réduire ses pertes d'exploitation (-13,9%).

Néanmoins, l'entreprise française a perdu, en 2022, 200.000 abonnés et n'en comptait plus que 9,4 millions. Mais elle en a gagné en France, l'un de ses trois marchés historiques (avec le Brésil et l'Allemagne) sur lesquels elle veut désormais se concentrer, 8% d'abonnés supplémentaires qui étaient donc au nombre de 3,5 millions d'abonnés. D'autant que la perte d'abonnés est plus que compensée par l'augmentation du prix de l'abonnement de 9,99 euros à 10,99 euros par mois. Deezer a ainsi augmenté son revenu moyen par utilisateur (ARPU, dans le jargon financier) de 14,3 % sur l'année, et entend continuer dans cette voie.

