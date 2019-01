Streaming : Hulu baisse ses prix pour concurrencer Netflix et Amazon

Hulu veut casser les prix. La plateforme de streaming vidéo a annoncé mercredi 23 janvier la baisse du tarif de son offre de base pour mieux concurrencer Amazon Video Prime et Netflix. En parallèle, Hulu va augmenter son offre la plus élevée, baptisée "Hulu + Live TV", permettant de regarder des contenus à la demande et en direct du sport, des informations ou encore des séries.

L'abonnement mensuel de base, comprenant de la publicité, va ainsi baisser de 7,99 à 5,99 dollars à partir de fin février, a indiqué la plateforme qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Le service sans publicité reste à 11,99 dollars, tandis que son service "Hulu + Live TV" va augmenter de 5 dollars, à 44,99 dollars par mois.

« Nos revenus publicitaires ont augmenté de plus de 45% pour atteindre 1,5 milliard de dollars en 2018 - un record dans l'histoire de Hulu. Nous avons également augmenté notre base d'annonceurs de 50% », s'est félicité début janvier la plateforme.

Hulu n'est cependant pas rentable, avec une perte annuelle estimée d'environ 1,5 milliard de dollars, selon la presse américaine. Lancé en 2007, Hulu a végété pendant près de dix ans, handicapé par un actionnariat éclaté entre Disney (30%), 21st Century Fox (30%), Comcast (30%) et Time Warner (10%), devenu WarnerMedia (filiale d'AT&T). Courant 2019, le géant américain Disney est en passe de devenir l'actionnaire majoritaire d'Hulu à hauteur de 60%, via l'acquisition d'une majorité des actifs du groupe 21st Century Fox. Le reste sera aux mains de NBCUniversal (Comcast) à hauteur de 30% et du studio WarnerMédia (10%).

25 millions d'abonnés aux États-Unis

Pour devenir un concurrent légitime de Netflix et Amazon Prime Vidéo, Disney souhaite déployer l'expansion internationale de Hulu pour recruter de nouveaux abonnés. La plateforme a annoncé début janvier avoir dépassé la barre des 25 millions d'abonnés aux États-Unis, contre 140 millions d'abonnés dans le monde pour le leader du marché, Netflix. Ce dernier a d'ailleurs annoncé la semaine dernière une hausse de ses tarifs aux États-Unis, faisant passer l'offre de base de 7,99 à 8,99 dollars. Son offre la plus complète, qui permet de regarder sur quatre écrans à la fois en très haute définition, va croître de 2 dollars, à 15,99 dollars.

« Nous modifions les prix de temps à autre, tout en continuant d'investir dans des divertissements de qualité et en améliorant l'expérience globale de Netflix », a justifié l'entreprise américaine dans un communiqué de presse.

La concurrence est acharnée sur le terrain du streaming vidéo, alors que les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) vont prochainement faire leur arrivée sur ce marché en plein essor. Et la lutte se fait au prix d'énormes dépenses pour produire des contenus originaux, permettant de se différencier de la concurrence.

(avec AFP)