Vente en ligne : un site Internet gouvernemental pour aider les PME en difficulté

Petites et moyennes entreprises (PME), le gouvernement pense à vous. Ce dernier a annoncé, ce mercredi, la création d'une plateforme dédiée aux sociétés de taille modeste dont le but est de les accompagner dans les difficultés qu'elles peuvent parfois rencontrer avec des plateformes de vente en ligne comme Amazon, rapportent un communiqué du ministère de l'Économie et un tweet du secrétaire d'État au numérique Mounir Mahjoubi.

La France ne doit pas devenir un Far West Numérique. Je lance un appel aux PME qui rencontrent des difficultés avec les plateformes e-commerce. Signalez vous sur https://t.co/qysfEzX2BZ J'ai demandé à Amazon et aux autres d'apporter des solutions avant Noël. #mediation #p2b #DNA pic.twitter.com/aQKWJZrdHT — Mounir Mahjoubi (@mounir) 31 octobre 2018

Ce dernier "appelle l'ensemble des TPE-PME françaises rencontrant des difficultés avec les plateformes de vente en ligne à le signaler d'ici à la fin novembre sur le site www.numerique.gouv.fr", indique le document. Sur la base de ces cas, le secrétaire d'État entamera un dialogue avec les plateformes et l'ensemble des acteurs concernés" afin de trouver des solutions aux problèmes récurrents, comme par exemple le déréférencement de boutiques sur les sites de vente en ligne.

La France en première ligne pour taxer les Gafa

"Par la médiation, je demande aux plateformes de bâtir des relations de confiance avec le tissu de PME françaises", a déclaré M. Mahjoubi, cité dans le communiqué. Par ailleurs, le médiateur des entreprises sera saisi en parallèle "afin d'apporter des solutions aux cas signalés". Cette initiative a vu le jour au moment où le gouvernement mène différents projets afin de tenter d'encadrer l'activité des géants du numérique.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire plaide notamment en faveur de la mise en œuvre d'une taxe européenne sur les acteurs majeurs du secteur tels que les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). La France espère que les autres pays européens approuveront cette proposition d'ici à la fin de l'année, mais plusieurs pays, à l'image de l'Irlande où des géants du numérique ont installé leur tête de pont européenne, s'y opposent.

(Avec AFP)