Violences au Capitole : Facebook et Twitter bloquent enfin Donald Trump

Il aura fallu que des militants pro-Trump en viennent à la violence en saccageant des lieux de pouvoir à Washington DC, pour que les réseaux sociaux décident enfin de bloquer temporairement le président américain Donald Trump, et masquer ses messages les plus problématiques jetant de l'huile sur le feu. Même si Donald Trump a accepté le processus de transition du pouvoir -qui s'enclenche de toutes façons-, il continue de nier sa défaite à l'élection présidentielle de novembre, pourtant confirmée par les 50 Etats américains et validée par le Congrès mercredi. Le président américain pour encore 13 jours avait prévenu sur les réseaux sociaux qu'il tenterait d'empêcher le Congrès de certifier officiellement mercredi la victoire de Joe Biden, et certains de ses partisans l'ont pris au mot, envahissant l'assemblée dans un climat insurrectionnel.

Réaction symboliquement forte, Trump menacé d'exclusion de Twitter

Alors que les émeutes battaient leur plein, Facebook et Twitter ont décidé pour la première...