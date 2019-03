La Chine, futur leader de l'intelligence artificielle

En novembre 2018, l'agence de presse chinoise Xinhua a innové avec deux présentateurs virtuels animés par l'intelligence artificielle (IA). Ford s'est allié avec le géant chinois Baidu pour développer et tester les véhicules autonomes de niveau 4. L'an dernier, 17 secteurs prioritaires ont été identifiés par Pékin pour le développement de l'IA, dont les véhicules autonomes, les robots et les drones intelligents, les puces de réseaux de neurones. En 2017, le marché chinois de l'IA a atteint 23,7 milliards de yuans (3,5 milliards de dollars, en hausse de 67 % comparé à 2016), et ses investissements et financement représentaient déjà 70 % du total mondial dans ce domaine. Le paiement par reconnaissance faciale a déjà été lancé dans les supermarchés impliqués dans le concept « New Retail »...

Pourquoi l'Empire du Milieu veut-il aller si vite dans le domaine de l'intelligence artificielle ? D'abord, parce que celle-ci sera incontournable pour que la Chine devienne une grande puissance technologique. Cela correspond également à son fort besoin de développement, afin d'optimiser sa structure industrielle, améliorer son efficacité et réduire ses coûts. Dans les services publics, par...