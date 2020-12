"La France est l'un des pays qui avance le plus vite sur la prise en compte de l'empreinte environnementale du numérique"

Gauthier Roussilhe, designer et chercheur spécialiste des impacts environnementaux du numérique. (Crédits : Tony Trichanh)

TROIS QUESTIONS À. Des changements très concrets vont être imposés dès le 1er janvier 2021 et au-delà à certaines entreprises et administrations publiques pour réduire l'impact environnemental du numérique et du secteur des nouvelles technologies, dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Gauthier Roussilhe, designer et chercheur spécialiste des impacts environnementaux du numérique, fait le point.