La NBA lance une offre de streaming à 6,99 dollars par mois

Le streaming de niche essaime... La NBA propose désormais sa propre chaîne en streaming par abonnement, a annoncé mardi le championnat professionnel nord-américain de basket. Une première pour une ligue sportive de premier plan. Elle proposera des matchs en direct, mais aussi des contenus originaux (émissions d'avant-match, reportages...) et des programmes de vidéo à la demande, comme des contenus d'archives et toutes les finales de NBA depuis 2000.

La chaîne NBA TV existe depuis 1999 et était jusqu'ici disponible par l'intermédiaire d'un diffuseur, qu'il s'agisse du câble ou des bouquets de chaînes disponibles directement par internet (Sling, YouTube TV). Mais avec l'essor du streaming, de plus en plus d'acteurs souhaitent avoir leur part du gâteau et les nouveaux services de niche misent sur la richesse d'un catalogue spécialisé. La NBA souhaite réduire sa dépendance aux diffuseurs traditionnels, qu'il s'agisse des chaînes ou des opérateurs, en rendant sa chaîne accessible de manière indépendante aux États-Unis, pour 6,99 dollars par mois ou 59,99 dollars par an.

Une offre premium à près de 30 dollars par mois

La ligue proposait déjà en streaming le League Pass, un service vidéo qui permet de regarder tous les matches de la NBA en direct dans la majeure partie des pays du monde. Mais cette plateforme était plutôt destinée aux passionnés, avec un tarif assez élevé de 28,99 dollars par mois ou 199 dollars pour la saison aux États-Unis. En lançant NBA TV en ligne, la ligue ratisse beaucoup plus large, avec un prix accessible et la possibilité de voir plus de 100 matches par saison en direct.

Pour l'instant, les diffuseurs officiels de la NBA aux États-Unis, à savoir les chaînes ABC, ESPN et TNT, ne proposent pas, pour l'instant, de service indépendant en streaming qui permettrait de voir des matches en direct. Ces trois chaînes versent en revanche à la NBA 2,66 milliards de dollars par an de droits télé pour diffuser des matches du championnat sur le câble, et en hertzien pour ABC. Ces contrats de droits pourraient cependant évoluer avec la généralisation du streaming.

Aux États-Unis, la NFL (football américain, The NFL Network) et la NHL (hockey, NHL Network) possèdent leur propre chaîne, mais nécessitent un abonnement à un opérateur classique et, en outre, ne diffusent pas de matches en direct. Quant à la Champions League ou la Premier League anglaise, elles sont disponibles via des offres de streaming dans certains pays via des plateformes tierces (B/R Live aux États-Unis ou DAZN au Canada), mais qui ne dépendent pas directement de ces ligues.