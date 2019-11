Les contenus originaux, clé de l’avenir de Netflix

Le terrain de jeu de Netflix est en passe d'être disputé par de nouveaux concurrents de poids. Avec une offre de streaming vidéo lancée dès 2011, le groupe californien était jusqu'ici précurseur et leader du marché avec plus de 158 millions d'abonnés dans le monde (+21 % sur un an). La plateforme, qui avait pour habitude de recruter des utilisateurs payants à une cadence effrénée, montre des signes de ralentissement.

Pour l'ensemble de l'année 2019, le groupe espère gagner 26,7 millions de nouveaux abonnés dans le monde, contre 28,6 millions en 2018. Pour la première fois, la croissance de ses clients pourrait donc être inférieure à celle de l'année précédente. Aux États-Unis, son marché le plus mature, la firme a même perdu 130 000 abonnés au cours du deuxième trimestre. Une première.

Moins de contenus sous licence

« Netflix a certainement atteint un effet de plateau naturel sur son marché domestique, où il possède actuellement plus de 60 millions d'abonnés. En moyenne, le partage de codes permet de toucher quatre utilisateurs pour un abonnement. Cela représenterait donc environ 240 millions de spectateurs sur le marché américain », relativise Gilles Pezet, responsable du pôle...