"La sobriété numérique nécessite de remettre en question nos usages"

D'après les études disponibles sur le sujet, le numérique engendrerait à lui seul entre 4% et 5% des gaz à effets de serre dans le monde. Et cette proportion est amenée à augmenter dans les années à venir avec l'explosion des usages, notamment la vidéo en ligne, mais aussi l'émergence de l'Internet des objets à la fois pour les particuliers (objets connectés) et les professionnels (industries, agriculture).

Si le numérique est souvent présenté comme une solution pour la transition écologique, le compte n'y est pas encore : son impact carbone augmenterait de 9% par an. D'où la nécessité, pour de nombreux penseurs du numérique dont le cercle de réflexion Shift Project, de basculer dans l'ère de la "sobriété numérique". Le Sénat vient de déposer une loi en ce sens, tandis que le Shift Project publie ce jeudi 15 octobre un rapport pour vulgariser cette notion auprès des décideurs. Son auteur, Hugues Ferreboeuf, explique ces enjeux pour La Tribune.

LA TRIBUNE - Comment définir la sobriété numérique ? Est-ce simplement limiter nos usages ou est-ce une toute nouvelle philosophie de notre rapport au numérique ?

HUGUES FERREBOEUF - L'un ne va pas sans l'autre. La sobriété numérique, c'est faire évoluer nos habitudes pour consommer le numérique différemment, de manière plus responsable et raisonnable. La vidéo en 4K ou en 8K sur Netflix est-elle vraiment nécessaire ? Ai-je vraiment besoin de changer de smartphone tous les deux ans ou...