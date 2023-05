Le principal fournisseur d'Apple, Foxconn, étend sa production d'iPhone en Inde

Des iPhone seront bientôt fabriqués dans la Silicon Valley... indienne. Le géant taïwanais Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a annoncé ce mardi 9 mai avoir acheté un immense terrain de 1,2 million de mètres carrés en banlieue de Bangalore. Plus précisément à Devanahalli, près de l'aéroport de Bangalore, la capitale de l'État du Karnataka considérée comme la Silicon Valley indienne, indique un document boursier.

Sa filiale, Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development, a acheté le site pour 3 milliards de roupies (33,55 millions d'euros). Le groupe a indiqué dans ce même document qu'une autre unité de Foxconn était en train d'acquérir les droits d'utilisation d'un terrain de 480.000 mètres carrés dans la province vietnamienne de Nghe An.

Le géant - dont le nom officiel « Hon Hai Precision Industry » - fabrique déjà des appareils Apple en Inde depuis 2019. Cette usine-là est située dans l'État du Tamil Nadu, à près de 800 km plus au sud.

100.000 emplois à la clé

Cette annonce n'est pas une surprise. Le ministre en chef de l'État du Karnataka, Basavaraj S. Bommai, avait, en effet, annoncé en mars qu'Apple fabriquerait « bientôt » des iPhone dans une nouvelle usine de l'État, et créerait « environ 100.000 emplois ». Le même mois, Bloomberg News rapportait, en citant des sources anonymes, que Foxconn prévoyait d'investir 700 millions de dollars dans une nouvelle usine au Karnataka.

Selon un communiqué de Foxconn datant de mars, son président, Young Liu, s'était rendu dans cet État pour « approfondir les partenariats (...) et rechercher une coopération dans de nouveaux domaines tels que le développement de semi-conducteurs et les véhicules électriques ». Il avait également rencontré le Premier ministre, Narendra Modi, qui avait déclaré que les « discussions » avaient « porté sur divers sujets visant à renforcer l'écosystème indien de la technologie et de l'innovation ».

L'Inde, nouvel eldorado d'Apple

Avec cette nouvelle usine, Apple étend son empreinte manufacturière en Inde. En septembre dernier, la multinationale a déclaré qu'elle fabriquerait son dernier iPhone 14 dans ce pays, quelques semaines seulement après avoir lancé le modèle phare.

La marque a la pomme a également fait une avancée significative en Inde en y ouvrant le mois dernier ses deux premiers magasins. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a même inauguré en personne le magasin de Bombay et accueilli ses premiers clients sous les applaudissements du personnel. Le deuxième magasin a ouvert ses portes dans la capitale, New Delhi, la même semaine. L'entreprise californienne mise beaucoup sur ce pays de 1,4 milliard d'habitants, comptant le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones au monde après la Chine.

Pour l'analyste, Navkendar Singh de International Data Corporation, Apple a déjà fait ses preuves en Inde, avec 6,7 millions d'iPhone vendus l'an dernier. « C'est une bonne croissance étant donné qu'Apple joue tout le temps dans une fourchette de prix de plus de 500 dollars », a-t-il déclaré à l'AFP.

Moins dépendre de la Chine

En diversifiant sa chaîne d'approvisionnement, Foxconn et Apple cherchent à diversifier leurs activités hors de Chine, où se trouve la majeure partie de leur production. Selon Bloomberg, l'année dernière, l'Inde a ainsi représenté 7% de la production d'iPhone d'Apple, derrière notamment les États-Unis, la Chine, le Japon.

Et pour cause, la Chine a vu sa production perturbée par de violentes manifestations en novembre dernier dans la plus grande usine d'iPhone du pays, également détenue par Foxconn. Des centaines d'employés protestaient contre les conditions de travail et les salaires dans l'usine de Zhengzhou, dans le centre du pays, en partie en raison de leur frustration face à la tolérance zéro du gouvernement face au Covid.

« Avoir des solutions de rechange ou de diversification permet de ne pas trop dépendre d'une seule région », estime auprès de l'AFP, Prachir Singh, analyste de Counterpoint Technology Market Research. « Ce n'est pas comme si les opérations chinoises allaient tomber à zéro », ajoute-t-il toutefois, « il s'agit de construire un environnement similaire en Inde afin de pouvoir compter sur plusieurs sites ».

(Avec AFP)