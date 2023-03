Foxconn négocie, mais les iPhones indiens attendront encore un peu

La sortie de Chine s'organise pour les géants de la tech. Le groupe taïwanais Foxconn, de son nom officiel Hon Hai Precision Industry, cherche ainsi à installer une partie de sa production en Inde. Il a reconnu ce samedi que son PDG, Young Liu, s'était bien rendu dans le pays du 27 février au 4 mars, après que des médias ont dévoilé cette visite en vue de nouveaux investissements. Plus grand fabricant d'électronique mondial et le principal fournisseur d'Apple en iPhone, Foxconn a précisé qu'aucun « accord définitif » n'a été conclu à ce jour.

« Ma visite cette semaine soutient les efforts de Foxconn dans l'approfondissement de ses partenariats (...) et la recherche de collaboration dans de nouveaux secteurs comme le développement des semi-conducteurs et des véhicules électriques », a expliqué Young Liu dans le communiqué. Il a aussi rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a tweeté mercredi à propos de discussions dont l'objectif était de « développer l'écosystème de la tech et de l'innovation de l'Inde », comme le rapporte l'AFP.

Lire aussiApple restructure sa chaîne de valeur pour rester numéro un... ce qui n'est pas sans risque

Des chiffres à confirmer

Le géant taïwanais a précisé dans son communiqué qu'il « ne s'est pas lancé dans un quelconque engagement ou accords définitifs de nouveaux investissements au cours de cette visite », ajoutant que « les montants des investissements financiers évoqués dans les médias ne sont pas des informations publiées par Foxconn ». Selon Bloomberg News, citant des sources anonymes, Foxconn prévoit d'investir 700 millions de dollars pour ouvrir une nouvelle usine de fabrication.

Cette effervescence a débuté vendredi suite à des prises de parole de responsables indiens sur les réseaux sociaux. Le ministre en chef de l'Etat indien du Karnataka (sud-ouest), Basavaraj S. Bommai, a ainsi publié un tweet selon lequel Apple doit « bientôt » faire produire des iPhones dans une nouvelle usine de cet Etat, créant « environ 100.000 emplois ». Le bureau du ministre en chef de l'Etat voisin du Telangana, Chandrashekar Rao, a également tweeté que Young Liu avait signé un accord jeudi pour des « installations de fabrication d'électronique ».

Lire aussiChine : Foxconn offre des primes de départ pour éteindre les émeutes dans la plus grande usine d'iPhone du monde

L'Inde appelée à devenir incontournable

Foxconn est déjà installé en Inde où il fabrique des iPhones en Inde depuis 2019 dans son usine de l'Etat du Tamil Nadu. C'est également le cas pour deux autres fournisseurs taïwanais d'Apple, Wistron et Pegatron. Pourtant, le pays pèse moins de 5% de la production mondiale d'Apple, selon Bloomberg, derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et cinq autres pays.

Cette part pourrait augmenter dans les prochaines années. Apple comme Foxconn cherchent à se diversifier géographiquement. Ils sont aujourd'hui très dépendants de la Chine, où se situe une importante partie de leurs activités. Mais la crise du Covid a amené plusieurs groupes à reconsidérer leur implantation dans le pays, où les mesures sanitaires drastiques de la politique du « zéro Covid » et les tensions diplomatiques avec les Etats-Unis ont perturbé la production.

De fait, l'Asie du Sud-Est et de plus en plus l'Inde, qui offre de la main d'œuvre qualifiée à bas coût et représente un immense marché potentiel, apparaissent comme des alternatives à la Chine. Le mouvement se fait encore à petit pas, mais est clairement engagé avec au minimum des réflexions stratégiques. Apple a déjà déclaré en septembre 2022 qu'il allait produire en Inde son dernier iPhone 14.

Comme le rappelle l'AFP, L'expansion d'Apple en Inde concorde aussi avec la politique du « Make in India » du Premier ministre Modi, en vertu de laquelle il appelle les entreprises étrangères à faire fabriquer leurs produits dans son pays.