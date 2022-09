L'iPhone 14 ne sera pas « made in China », Apple fait le choix de l'Inde

« Designed in California. Made in China ». Le slogan qui orne les boîtes d'iPhone va se muer en « Designed in California. Made in India » sur l'iPhone 14. Apple va produire son nouveau téléphone phare en Inde. Le géant américain de la technologie en a fait l'annonce lundi. L'entreprise californienne accélère sa stratégie de diversification de ses lieux de production pour s'affranchir de la Chine. « Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde », s'est félicité Apple dans son communiqué.

Apple continue de développer sa gamme à grand succès de smartphones iPhone qu'elle a dévoilé ces dernières semaines. Le géant de la technologie compte débuter rapidement la production de l'iPhone 14 en Inde, bien plus vite après sa présentation qu'il ne l'avait fait pour des modèles précédents, note Sanyam Chaurasia, analyste pour la société spécialisée d'étude du marché de la technologie Canalys.

Virage industriel

Cette délocalisation de la production de l'iPhone vers l'Inde constitue un virage dans la stratégie industrielle d'iPhone qui fait le choix de bouleverser sa chaîne de valeur. Jusqu'à présent, les usines de fabrication des iPhone étaient majoritairement basées en Chine où la main d'œuvre est moins coûteuse qu'en Occident en étant relativement qualifiée. Mais la politique dite de « zéro covid » de Pékin déstabilise les rythmes de production et d'exportation. Les tensions avec les États-Unis qui devraient aller en s'aggravant font aussi peser un risque géopolitique sur l'atelier du monde.

L'entreprise californienne fait déjà produire certains vieux modèles d'iPhone en Inde par ses producteurs taïwanais comme Foxconn, qui a une usine dans l'État du Tamil Nadu (au sud du pays). « Au cours des deux dernières années, Apple a accéléré la diversification de sa chaîne de production (en s'appuyant sur) l'Inde », a détaillé M. Chaurasia. Près de 7,5 millions d'iPhone - soit 3% de la production annuelle d'Apple - sont ainsi sorties des usines indiennes l'année dernière.

« Nous nous attendons à ce que la production locale des iPhone atteigne plus de 11 millions d'appareils cette année », anticipe l'analyste. L'Inde profite à plein de l'économie numérique et a développé un savoir-faire particulier dans l'ingénierie informatique et la production d'équipement électronique, en partie du fait de la stratégique industrielle « made in India » promu par le gouvernement de Narendra Modi.

La nouvelle série de téléphones comprend quatre modèles, de l'iPhone14, qui sera commercialisé à partir de 800 dollars, à l'iPhone 14 Pro Max, à partir de 1.100 dollars.

De janvier à juin 2022, le groupe américain a vendu 106 millions de smartphones, qui représentent 18% du gâteau mondial, soit 8% de plus sur un an, d'après Canalys.

(Avec AFP)