Spotify, Deezer, Apple : pourquoi le streaming audio mise sur les podcasts

Un gros deal entre l'industrie du podcast et le streaming audio pourrait voir le jour. Selon la presse américaine, la plateforme suédoise Spotify serait prête à débourser 200 millions de dollars pour l'acquisition de Gimlet Media, précurseur dans la production d'émissions audio. Signe de l'importance accordée par Spotify aux podcasts : cet achat signerait la première acquisition du géant suédois dans les contenus en douze ans d'existence.

Lancée en 2014, Gimlet Media est une société américaine de production de podcasts. Valorisée 70 millions de dollars en août dernier, elle a levé un total de 28,5 millions de dollars en quatre ans. Ses podcasts rencontrent un tel succès outre-Atlantique qu'Amazon a acheté les droits d'une production, baptisée "Homecoming", afin de l'adapter en série pour son service vidéo avec comme actrice principale, Julia Roberts.

Des podcasts exclusifs sur Spotify

Spotify, qui propose des podcasts depuis 2015, était déjà partenaire de Gimlet Media. Si le rachat se finalise, cela lui permettrait de s'offrir l'exclusivité des contenus de Gimlet Media. À l'instar du streaming vidéo, le but est de fidéliser et recruter de nouveaux utilisateurs grâce à un contenu varié que l'on ne retrouve sur aucune autre plateforme concurrente. D'autant plus que le podcast, industrie émergente, repose encore sur une logique de communautés d'auditeurs fidèles - prêtes à suivre un podcasteur, peu importe la plateforme de diffusion.

C'est pourquoi Spotify, qui a fait des podcasts une priorité depuis l'année dernière, mise sur "des voix authentiques", en signant par exemple des exclusivités avec le rappeur Joe Budden ou l'humoriste Amy Schumer. Le géant suédois s'est lancé dans la production de contenus originaux l'été dernier - soit deux ans après le français Deezer.

« Nous avons observé que les types de podcasts qui fonctionnaient le mieux sur Spotify sont ceux où il y a de vraies voix authentiques... C'est pourquoi nous investissons davantage dans ce type de voix », expliquait à TechCrunch Courtney Holt, responsable du studio Spotify.

Apple, précurseur depuis 2005

Spotify n'est pas le seul acteur du streaming audio à s'intéresser aux podcasts. De Deezer à Apple Music, tous veulent étendre leur proposition de contenus au-delà de la musique afin de retenir les auditeurs le plus longtemps possible sur leur plateforme.

« Les auditeurs qui consomment des podcasts sur Spotify consomment davantage de Spotify - y compris de la musique », soulignait en janvier Courtney Holt. « Nous avons donc constaté qu'en augmentant notre catalogue [podcast] et en consacrant plus de temps à l'amélioration de l'expérience utilisateur, cela ne diminuait en rien la musique et améliorait le temps total passé sur la plateforme. »

Leader mondial avec 200 millions d'utilisateurs - dont 87 millions d'abonnés -, Spotify est talonné par Apple Music. Or, la firme à la pomme a été précurseur en matière de podcasts. Apple a lancé dès 2005 un onglet dédié dans son logiciel iTunes. « Apple a décidé de rendre les podcasts grand-public en leur faisant une place à l'intérieur d'iTunes », expliquait dans un communiqué de presse de l'époque Steve Jobs, ancien Pdg d'Apple. « Les podcasts sont la prochaine génération de radio. »

Aujourd'hui, Apple revendique 550.000 podcasts actifs pour 18,5 millions d'épisodes - contre seulement 7 millions d'épisodes pour Spotify, resté à la traîne.

Des revenus publicitaires en plein boom

Alors que Spotify n'est toujours pas rentable, diversifier son offre peut également lui permettre d'augmenter ses marges. Au troisième trimestre 2018 clôturé fin novembre, la société suédoise a enregistré un chiffre d'affaires de 1,35 million d'euros pour une perte d'exploitation de 6 millions d'euros. Le paiement des royalties aux ayants droit est le premier poste de dépenses pour les plateformes de streaming audio. Devenir moins dépendant de la musique permettrait aux entreprises d'avoir légèrement plus de marge de manœuvre lors des renégociations de licences avec les grandes majors de l'industrie musicale.

Ce nouveau relais de croissance s'annonce prometteur. En 2017, le marché publicitaire des podcasts aux États-Unis était de 314 millions de dollars, contre 402 millions de dollars en 2018, selon le dernier rapport de l'Interactive Advertising Bureau, organisation américaine regroupant les acteurs de la publicité sur Internet. Et il devrait générer 659 millions de dollars (+111%) en 2020.