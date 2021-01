Netflix dépasse les 200 millions d'abonnés mais garde la tête froide pour affronter 2021

Netflix a le triomphe modeste. Le géant et leader mondial du streaming vidéo a achevé 2020 en passant un nouveau cap : celui des 200 millions d'abonnés dans le monde. D'après ses résultats financiers, publiés mardi 19 janvier au soir, le groupe dirigé par Reed Hastings et Ted Sarandos, Netflix revendique à fin décembre près de 204 millions d'abonnés (203,7), soit 37 millions de plus qu'il y a un an (+22%, dont 8,5 millions sur le seul quatrième trimestre. La performance est majuscule : en trois ans, le champion de la SVoD a quasiment doublé son nombre d'abonnés, qui est passé de 111 millions début 2018 à 203,7 millions fin 2020, tandis que le revenu moyen par abonnement a progressé de 9,88 dollars à 11,02 dollars, a indiqué l'entreprise.

Logiquement, Netflix bat encore des records de chiffres d'affaire. Au quatrième trimestre 2020, la plateforme a engrangé 6,64 milliards de dollars de revenus, en hausse de 21,5% sur un an. Son bénéfice net est la seule petite ombre au tableau : il s'établit à 542 millions de dollars, inférieur de 40 millions à celui d'il y a un an. Mais la situation financière du groupe s'est...