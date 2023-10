« Je ne pouvais pas dire non à TF1 » (Bruce Toussaint)

LA TRIBUNE - À quoi va ressembler ce programme, une grande nouveauté pour TF1 ?

BRUCE TOUSSAINT - Nous serons en direct du lundi au vendredi pendant trois heures le matin, avec une bande de chroniqueurs. Ils n'ont pas encore été choisis, mais on a très envie de s'appuyer sur les talents « maison » car il y en a énormément. Il s'agira d'une émission d'accueil avec évidemment de l'information. Attention, pas des flashs mais de vrais journaux conçus par la rédaction de TF1. Informer est la vocation première de cette nouvelle tranche. Quand ils se réveillent, les téléspectateurs veulent savoir ce qui s'est passé. Mais on parlera également d'autres choses : de cuisine, de déco... Tout ça est en cours d'élaboration. On part d'une page blanche, avec juste écrit dessus « Bruce Toussaint » ! [Rires.]

Qu'est ce qui vous différenciera de Télématin, diffusé en face sur France 2 ?

Je comprends que l'on veuille nous comparer, c'est la référence absolue depuis près de quarante ans. Mais nous ne ferons pas un Télématin bis. Nous allons créer notre propre ligne éditoriale, qui sera dans l'esprit des autres rendez-vous d'information de la chaîne. Nous mettrons notamment l'accent sur la proximité, comme dans le 13 Heures de TF1, grâce à l'important réseau de correspondants de la chaîne en régions. Avec Rodolphe Belmer, Thierry Thuillier et Ara Aprikian, on se dit que l'objectif est que les téléspectateurs se sentent comme dans une pièce de leur maison, avec une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Quelle sera votre patte ?

Il y aura du sourire et de la convivialité, de l'humour également, bien sûr. Je serai moi-même ! Vous savez, je vais avoir 50 ans dans neuf jours [le 17 octobre], je ne vais pas changer ma nature. Et puis le matin, c'est mon « jardin ». J'ai déjà fait dix ans de matinale sur Canal+, iTélé, Europe 1 et Franceinfo. Je connais parfaitement cette case. Je savais au fond de moi que j'allais y revenir un jour. C'est tellement génial de réveiller les téléspectateurs, on noue avec eux un lien unique. Même si c'est très compliqué en matière d'organisation personnelle, car il faut se lever en pleine nuit. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour savoir à quel point c'est dur, c'est moi.

Justement, à quelle heure débutera cette matinale ?

Ça n'est pas encore acté, c'est encore en cours de réflexion. Mais les matinales commencent traditionnellement à 6 heures, 6 h 30 ou 7 heures. Ça sera probablement l'un de ces trois horaires. Je sais déjà ce que je vais demander au Père Noël : un réveil et une cafetière ! [Rires.]

Votre départ de BFMTV pour rejoindre TF1 a créé la surprise et beaucoup fait parler. À quand remontent en coulisses les premières discussions ?

C'est vrai que le timing est aussi inattendu que spectaculaire ! Le 23 septembre, j'étais au stade Vélodrome pour commenter sur BFMTV la messe du pape François. J'ai alors reçu un coup de fil de Thierry Thuillier [le directeur général adjoint de TF1 chargé de l'information], qui voulait me rencontrer. On s'est vus deux jours plus tard. Tout s'est fait très vite, en moins de dix jours. Après plusieurs nuits blanches et de longues discussions avec mon épouse, qui m'a toujours accompagné dans mes « folies », j'ai pris ma décision cette semaine dans la nuit de mercredi à jeudi. Et je l'ai annoncée dans la foulée jeudi midi à Marc-Olivier Fogiel [directeur général de BFMTV], juste après mon émission.

Vous parlez de « nuits blanches », ça signifie que vous avez beaucoup hésité ?

C'était un choix difficile à faire car le timing est inhabituel. Je sais bien que partir en cours d'année est une décision qui frappe plus durement BFMTV que si c'était en fin de saison. Mais je ne pouvais pas refuser la proposition de TF1. Trois heures d'antenne tous les jours sur la première chaîne d'Europe, c'est vertigineux... C'est une chance extraordinaire que je ne pouvais pas laisser passer.

On a pu lire qu'il s'agissait d'un désaccord avec la ligne éditoriale de BFMTV. Qu'en est-il ?

C'est ridicule et entièrement faux ! Je le démens catégoriquement. J'étais très heureux à BFMTV, j'ai vécu des années vraiment merveilleuses. Ceux qui affirment que la ligne éditoriale est désormais plus axée sur les faits divers ont la mémoire courte. La ligne de BFMTV n'a pas changé et a toujours été définie par l'actualité. On parlait déjà beaucoup de faits divers dans le passé quand l'actualité s'y prêtait, comme lors de l'affaire Daval ou de la disparition de la petite Maëlys.

La relation avec Marc-Olivier Fogiel était-elle toujours aussi bonne ?

Absolument. Je connais Marc-Olivier depuis vingt-cinq ans. C'est un ami. Depuis son arrivée à BFMTV en 2019, il m'a confié toutes les interviews les plus importantes de la chaîne : d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon en passant par Nicolas Hulot [après les accusations de viol le visant]. Avec lui, j'ai vécu une somme de scoops, d'éditions spéciales incroyables et des plateaux délocalisés un peu partout. La seule raison de mon départ, c'est la proposition fantastique de TF1. C'est ce que j'ai expliqué à Marc-Olivier. Aujourd'hui, la seule chose que je veux lui dire, c'est « merci ».

Pour vous succéder, plusieurs noms sont déjà cités comme Maxime Switek et Estelle Denis. Savez-vous qui sera à l'antenne entre 9 heures et midi ?

Non, et je serai probablement le dernier informé. Mais BFMTV, c'est un vivier formidable de 300 journalistes, avec des personnalités de grand talent. Je suis persuadé qu'il y a plein d'options possibles.