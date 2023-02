M6 s'associe à Konbini pour enrichir sa plateforme de streaming gratuite 6play

M6 et Konbini se rapprochent. En effet, « dès le mois de mars 2023 », une nouvelle chaîne FAST (« Free Ad Supported TV »), c'est-à-dire une chaîne de télé gratuite diffusée en ligne et en continu et financée par la publicité, nommée Konbini 24/24, « viendra enrichir l'offre » du groupe M6 en la matière, a annoncé Konbini, jeudi. « Les formats iconiques de Konbini (Vidéo Club, Fast & Curious, Secrets de tournage...) seront également disponibles pour la première fois en version longue et à la demande » dans un espace dédié, ajoute M6, évoquant « 50 heures de nouveaux programmes ». Un « partenariat stratégique » qui garantira au média en ligne, « une visibilité exceptionnelle auprès des utilisateurs de 6play », s'est-il réjoui.

Konbini, média en ligne lancé en 2008 essentiellement présent sur les réseaux sociaux, revendique une audience composée à 85% de personnes âgées de 15 à 34 ans. Cofondé par les entrepreneurs David Creuzot et Lucie Beudet, Konbini compte comme actionnaire majoritaire la famille Perrodo, propriétaire de la compagnie pétrolière Perenco.

Kombini s'appuie sur 15 millions d'abonnés

« Ce partenariat stratégique donnera lieu à d'autres collaborations autour de programmes » du Groupe M6 comme Top Chef « pour lequel Konbini proposera à son audience des contenus exclusifs (...) mais aussi à d'autres opérations visant notamment à soutenir les jeunes créateurs de contenus », est-il précisé.

« L'idée est de continuer à diversifier notre modèle économique pour être moins dépendant d'une seule source de revenus », a expliqué le directeur général de Konbini Irakli Lobzhanidze dans un entretien au Figaro, publié jeudi. Selon les données fournies au Figaro, Konbini compte 15 millions d'abonnés et entend se lancer à partir de 2024 « dans la coproduction de documentaires, à destination de la télé et des plateformes de streaming ».

Le responsable a également affirmé que le média en ligne était « enfin parvenu à la rentabilité en 2022 » après des années de pertes, réalisant plus de 20 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié provenant de l'activité brand content, la création de contenus pour promouvoir des marques.

Les audiences des chaînes du groupe M6 en chute en 2022

Cette alliance M6/Konbini s'inscrit dans un contexte de convergence accrue entre télévision traditionnelle et plateformes numériques, avec notamment le développement du modèle de la FAST TV. Sur sa plateforme, M6 propose déjà, outre les chaînes du groupe comme W9 et 6ter, des chaînes FAST consacrées aux télénovelas ou encore aux contenus du média nord-américain Vice, avec lequel il avait annoncé un partenariat l'année dernière.

Pour le groupe M6, c'est aussi un moyen de montrer son dynamisme alors que les audiences ont chuté en 2022 à 8,3%, soit un an de moins en un an. Excepté 6ter (+0,1 à 1,7%), les autres chaînes du groupe M6, reculent : -0,1 point pour W9 (2,4%) et Gulli (1,2%).

Face à la concurrence, le groupe vient de s'engager à augmenter d'un point, à 11,5%, la part de son chiffre d'affaires consacrée au financement d'œuvres patrimoniales. La chaîne compte, en particulier, mettre les bouchées dans le documentaire (qui fait l'objet d'un nouveau sous-quota de 1,35%) et l'animation (dont le sous-quota passe de 1% à 1,3%).

Développement de son offre de streaming payant

Au-delà du streaming gratuit, la sixième chaîne entend également renforcer son offre payante. Le 11 octobre dernier, elle a ainsi annoncé une « hybridation » de 6play, sa plateforme de streaming gratuite, avec l'arrivée de 6play max. Concrètement, il s'agit d'une option qui permet d'accéder aux contenus de 6play sans publicité, et avec des fonctionnalités supplémentaires. Parmi elles, on trouve le téléchargement des contenus sur les appareils mobiles pour y accéder hors connexion, ou une meilleure qualité de visionnage. Sans engagement, cette option coûtera 2,99 euros par mois la première année, puis augmentera à 3,99 euros par mois, soit le même prix que l'offre concurrente myTF1 Max, hors promotion.

Zoom - La télévision reste le canal d'information privilégié des jeunes Selon un sondage dévoilé en novembre dernier, à l'occasion du festival Médias en Seine, la télévision reste le canal d'information privilégié des jeunes, loin devant les médias exclusivement en ligne ou les comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux. À la question quels sont les médias « que vous utilisez le plus souvent pour vous informer sur l'actualité ? », la moitié (50%) répondent « les chaînes de télévision (TF1, France 2, M6, Arte...) quel que soit le format (télévision, comptes sur les réseaux sociaux, applications) », devant « les chaînes d'information en continu » (30%), « les grands journaux nationaux (24%) et la radio (22%), quel que soit le format ». Suivent les « comptes d'influenceurs ou d'experts dédiés à l'actualité sur les réseaux sociaux (Hugo Décrypte...) » (22%), les médias exclusivement en ligne (21%), la presse régionale (18%) et la presse spécialisée sur une thématique comme l'Equipe (14%). Ces pratiques ne reflètent pas forcément le niveau de confiance accordé à chaque média : seuls 39% des sondés disent avoir confiance « dans les informations sur l'actualité données » par les chaînes d'infos, contre 44% pour les comptes de type Hugo Décrypte, 59% pour les chaînes traditionnelles ou 61% pour les radios.

