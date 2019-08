Médias : la cote d’alerte

Qu'il provienne du sondage réalisé en juin par BVA pour La Tribune ou du 32e baromètre des médias de Kantar (WPP) pour le quotidien La Croix sorti début janvier, le constat est à la fois sévère et paradoxal. D'une part, la défiance des sondés vis-à-vis des différents canaux médiatiques s'est accélérée en 2018 pour une raison majeure : le manque supposé d'indépendance des journalistes et leur connivence avec les pouvoirs politique et économique. Si la dégringolade est générale (31 % de confiance tous canaux confondus selon BVA), la radio reste crédible pour 50 % des personnes interrogées. En revanche, la presse écrite, considérée en 2017 comme fiable par plus de la moitié de l'opinion, perd huit points (44 %). Mais la chute de confiance la plus significative s'exerce vis-à-vis des chaînes de télévision. Fiable pour 48 % des Français en 2017, le petit écran recule à seulement 38 % d'opinions positives. Le traitement médiatique de la crise des « gilets jaunes » est passé par là. En cause notamment, BFM TV, accusée d'avoir accordé une place démesurée à cet évènement par rapport à d'autres, comme le réchauffement climatique et la montée du vote écologiste aux élections européennes....

