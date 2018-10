Mobile : l’Arcep finalise la réattribution de plusieurs fréquences

L'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a annoncé jeudi la réattribution aux quatre opérateurs télécoms de plusieurs fréquences mobiles utilisées pour la 3G et la 4G mobile et dont les autorisations arrivaient à échéance entre 2021 et 2024, pour une durée de 10 ans. Les bandes de fréquences concernées sont la bande 900 MégaHertz (MHz), dont les autorisations couraient jusqu'à fin 2024, la bande 1.800 MHz et la bande 2,1 GHz, qui allaient pour leur part jusqu'en 2021.

Cette phase de réattribution permet par ailleurs de partager plus équitablement les bandes concernées entre les quatre opérateurs: tous disposeront ainsi de 8,7 MHz sur la bande 900 MHz et de 14,8 MHz sur celle de 2,1 GHz. Seule exception, la bande 1.800 MHz, pour laquelle Bouygues Telecom, Orange et SFR se voient attribuer 20MHz chacun, alors que Free disposait de 15 MHz, avec une autorisation jusqu'en 2031, qui n'a donc pas été remise en jeu.

Disposer d'une part plus ou moins importante d'une bande de fréquences est importante pour les opérateurs, afin d'absorber au mieux le trafic des télécommunications mobiles. Cette réattribution avait fait l'objet d'un accord, le "new deal mobile", entre le gouvernement, le régulateur et les opérateurs, qui s'étaient engagés à accélérer et améliorer la couverture mobile sur l'ensemble du territoire et résorber les zones blanches encore existantes sur le territoire. En échange de ces nouvelles obligations, les opérateurs avaient obtenu que la réattribution des fréquences se fasse sans nouvelles enchères, qui auraient entraîné un coût supplémentaire important pour eux.

