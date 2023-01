OpenAI veut sortir une offre payante de l’intelligence artificielle ChatGPT

2023 sera-t-elle l'année de l'intelligence artificielle? La startup californienne OpenAI à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, qui fait sensation depuis son lancement fin 2022 en étant capable de répondre avec fluidité à des questions variées grâce à l'intelligence artificielle, prévoit une version payante.

Les futurs clients pourront accéder au service sans interruption, avoir des réponses plus rapides et pourront poser chaque jour au moins deux fois plus de questions qu'actuellement autorisé, détaille un document mis en ligne mercredi par un co-fondateur d'OpenAI, Greg Brockman, sur Twitter. Les personnes intéressées peuvent pour l'instant rejoindre une liste d'attente pour expérimenter une version pilote.

Lire aussiChatGPT, Copilot : comment Microsoft a touché le jackpot avec OpenAI

Cette volonté de monétiser ChatGPT intervient alors que, selon l'agence Bloomberg, Microsoft discute de la possibilité d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI sur plusieurs années. Contacté par l'AFP, le géant créé par Bill Gates n'a pas souhaité « commenter des spéculations ». D'autres entreprises s'intéressent à OpenAI, ce qui pourrait faire bondir sa valeur à 29 milliards de dollars, selon le site d'informations Semafor en citant des sources proches du dossier.

Une intelligence artificielle révolutionnaire

Lancée fin 2015, basée à San Francisco et co-dirigée à ses débuts par les entrepreneurs Sam Altman et Elon Musk, OpenAI se présente comme une entreprise de recherche et de déploiement de l'intelligence artificielle. Microsoft est déjà actionnaire de la startup, qui a aussi lancé en 2021 le générateur d'images DALL-E, aux côtés notamment de l'entrepreneur et co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman ainsi que de la société Khosla Ventures.

Lancé en novembre, le robot conversationnel ChatGPT a rapidement suscité la fascination de nombreux internautes en étant capable d'expliquer des concepts scientifiques, de rédiger une dissertation de philosophie, de répondre à des questions médicales pointues ou de préparer des lignes de code informatique parfaitement fonctionnelles. Le tout sous la forme d'une conversation assez fluide et réaliste.

Selon Bloomberg, Microsoft pourrait vouloir ajouter ChatGPT à son moteur de recherche Bing et ainsi tenter de bousculer Google, hyper-dominant sur le marché de la recherche sur internet.

Google menacé par ChatGPT

L'intelligence artificielle d'Open AI pourrait donc révolutionner la manière dont les internautes font des recherches sur internet. Plutôt que de regrouper des informations via un moteur de recherche, ChatGPT les transmet directement au demandeur en répondant à une question par des réponses développées.

Un outil qui concurrence donc directement le moteur de recherche de Google. Ce dernier tire l'écrasante majorité de ses revenus des encarts publicitaires qu'il vend au sein de son moteur de recherche. Et le géant américain de la recherche sur internet prend cette menace très au sérieux.

Le dirigeant de l'entreprise, Sundar Pichai, a participé à une série de réunions visant à redéfinir la stratégie de Google autour de l'intelligence artificielle, et a suspendu plusieurs groupes de travail pour permettre aux employés de se concentrer sur la menace que pose ChatGPT. D'autres ont été chargés de concevoir de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle, par exemple afin de générer des images, artistiques ou non, comme sait très bien le faire DALL-E, un autre service d'OpenAI. La course à l'intelligence artificielle est clairement lancée.

Lire aussiIntelligence artificielle : ChatGPT va-t-il remplacer Google ?

(Avec AFP)