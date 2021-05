PayPal poursuit son envolée, même au sortir de la crise

Encore une preuve, s'il en fallait, que l'économie numérique ne faiblit pas à la sortie de la crise. Le géant américain du paiement en ligne PayPal a affirmé avoir réalisé le « meilleur premier trimestre de son histoire » et a même revu à la hausse ses ambitions pour l'année 2021.

Nouvelles habitudes de consommation

Avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires de janvier à mars, Paypal voit ses résultats augmenter de 29% en un an, d'après un communiqué. Au total, quelques 285 milliards de dollars ont transité sur ses plateformes pendant ce trimestre, 50% de plus qu'il y a un an.

Le groupe basé dans la Silicon Valley a constaté que les consommateurs continuent de faire massivement leurs courses en ligne, même alors que les campagnes de vaccination et la levée des restrictions sanitaires dans certains pays permettent aux magasins de rouvrir.

Lire aussi : La croissance mondiale boostée par les Etats-Unis, relancée par la vaccination

« Cela prend un peu de temps au début pour que les gens prennent l'habitude de se servir de PayPal », a expliqué un porte-parole à l'AFP.

« Les gens qui nous ont rejoint au début de la pandémie nous utilisent plus régulièrement maintenant, parce que la numérisation de leur vie quotidienne est devenue normale qu'il s'agisse de payer dans une boutique sans liquide ou de faire plus de shopping sur internet. »

Aux Etats-Unis, la popularité du service tient aussi beaucoup à celle de Venmo, l'application de paiement mobile aux allures de mini réseau social, où les utilisateurs peuvent partager des frais, se rembourser les uns les autres et voir dans quel salon leur voisin est allé se faire couper les cheveux.

A l'automne, PayPal a doté Venmo d'options professionnelles pour les petits commerces, un projet qui a été accéléré pour répondre aux besoins pendant la pandémie. L'appli a traité environ 51 milliards de dollars au premier trimestre, un volume en hausse de 63% sur un an.

En tout, PayPal compte désormais 392 millions de comptes actifs.

« Nous allons lancer notre nouvelle génération de portefeuille numérique au troisième trimestre », a annoncé Dan Schulman, le patron de la société, lors d'une conférence aux analystes.

« Ce sera une appli tout-en-un, personnalisée, qui permettra aux utilisateurs d'exploiter au mieux leur argent », a-t-il précisé.

Lancement dans les cryptomonnaies

PayPal a récemment ajouté l'option de payer en cryptomonnaie aux Etats-Unis, une initiative qui pourrait accélérer l'adoption des transactions en bitcoin, ether et autre Litecoin.

Le lancement d'un service d'achat, vente et paiement en cryptomonnaie par le géant des paiements en ligne avait d'ailleurs fait s'envoler le cours des monnaies numériques décentralisées.

Lire aussi : A plus de 20.000 dollars, le bitcoin trace son sillon comme valeur refuge

Pour toute l'année 2021, l'entreprise table sur 19% de croissance de son chiffre d'affaires. Et le succès de PayPal se lit aussi en Bourse. Le géant américain du paiement en ligne a vu son action grimper en flèche depuis le début de l'année 2020. Elle atteint en effet 260 dollars en avril 2021, alors qu'elle s'échangeait moins de 120 dollars en janvier 2020, selon Boursorama.

Son titre progressait hier de 4,7% à Wall Street lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

(Avec AFP)