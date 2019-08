Intelligence artificielle : Terminator, le retour en vrai ?

L'intelligence artificielle (IA) sera-t-elle le cauchemar de l'humanité... ou bien un « outil » au service de l'Homme qu'il saura pleinement maîtriser ? Trois mots-clés définissent une IA dite de confiance : explicabilité a posteriori ou en temps réel, validité (preuve de sa sûreté de fonctionnement) et, enfin, responsabilité (comportement légal et éthique). Le monde en est loin. Très loin. Car, au-delà des innovations techniques et technologiques, les questions du contrôle et de l'explicabilité de l'IA restent toujours posées à ce jour au moment où les grandes puissances se livrent pourtant à une course à l'armement dans ce domaine (États-Unis, Chine, Russie...).

« Celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde » , a bien déclaré le président russe, Vladimir Poutine. Tout le monde a évidemment en tête les très redoutables Sala (Systèmes d'armes létaux autonomes), plus communément appelés robots tueurs. Les forces américaines, chinoises et russes travaillent déjà à l'intégration d'unités robotisées armées, des systèmes armés autonomes mais encore sous tutelle humaine. Soit le dernier stade avant l'autonomie complète, style Terminator.

Des expérimentations que...