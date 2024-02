Pascal Praud, Laurence Ferrari, Cyril Hanouna : les figures médiatiques du groupe Bolloré auditionnées par les députés

Le 29 février, Laurence Ferrari et Pascal Praud auront à leur agenda un rendez-vous un peu particulier au Palais-Bourbon. Les deux figures de CNews seront entendues par la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des fréquences TNT. Un organe créé à l'automne dernier à l'initiative de La France insoumise. « Ces deux présentateurs ont beaucoup évoqué à l'antenne la décision du Conseil d'État, estimant qu'on voulait faire taire certaines opinions, indique le député Quentin Bataillon (Renaissance), président de cette commission et fin connaisseur du secteur. C'est important que ce débat puisse avoir lieu dans le cadre de la commission et pas par presse interposée. »

Fin des auditions le 21 mars

La même journée, le patron du groupe Canal+, Maxime Saada, se prêtera lui aussi à l'exercice. Mi-mars, ce sera au tour de Cyril Hanouna et de Vincent Bolloré himself d'être auditionnés par la commission, dont le but n'est nullement de se substituer à l'Arcom, insiste Quentin Bataillon. « Nous ne sommes pas là pour l'influencer sur tel ou tel dossier dans le cadre du renouvellement des fréquences TNT. Il s'agit d'échanger avec l'ensemble des acteurs afin de fournir un éclairage général. Nous abordons de nombreux thèmes qui concernent l'avenir de ce secteur, dont on voit bien que les équilibres économiques sont très fragiles. » La fin des auditions est prévue le 21 mars. Avant la remise début mai d'un rapport rédigé par le député LFI Aurélien Saintoul.