Record : les startups américaines ont levé 156 milliards de dollars en 2020, 26 fois plus que la France

Le nombre de levées de fonds a toutefois très légèrement décru par rapport à son pic historique de 2019, passant de 12.285 à 12.254. (Crédits : © Robert Galbraith / Reuters)

Contrairement aux craintes nées au début de la pandémie, les startups américaines ont battu un nouveau record en 2020, avec 156,2 milliards de dollars levés (près de 130 milliards d'euros), soit 26 fois plus que la France. Si la Silicon Valley reste le poumon de l'innovation américaine et mondiale, d'autres écosystèmes d'innovation (Detroit, Austin, Colombus...) deviennent de plus en plus prisés par les investisseurs, amorçant un timide mouvement de décentralisation. Décryptage.