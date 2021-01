Les startups françaises ont levé 5 milliards d'euros en 2020... comme l'an dernier

Malgré la crise, la French Tech tient bon et peut garder la tête haute. D'après le baromètre des levées de fonds de La Tribune, les startups tricolores ont levé pile 5 milliards d'euros en 2020 (4,996 milliards), pour un total de 640 opérations. En valeur, il s'agit d'une stagnation quasi-parfaite par rapport à 2019 (5,03 milliards d'euros d'après le décompte officiel de EY, soit -0,1%), ce qui confirme la grande résilience de l'écosystème d'innovation français malgré la Covid-19.

En revanche, l'impact de la crise se ressent surtout en volume : le nombre d'opérations a chuté de 13% en 2020, à 640, loin du record de 736 en 2019. Les startups en amorçage ou qui cherchaient à lever des fonds pour la première fois, ont pâti du contexte économique morose plus que les autres, qui ont trouvé à se refinancer sans trop de problèmes si la crise leur ouvrait des opportunités.

Soutien massif de l'Etat aux startups

Le verre est donc à la fois à moitié plein et à moitié vide. A moitié plein car la tech est logiquement le secteur qui tire le plus profit de la crise : la numérisation à marche forcée de la société et de l'économie à cause des confinements et de la nécessité de la distanciation sociale, poussent à l'adoption de nouvelles solutions de télétravail, de télémédecine, d'éducation à distance ou encore de logiciels de transformation numérique et autres services dématérialisés (fintech, assurtech, legaltech, jeux vidéos, sport en ligne...).

A l'exception des secteurs du tourisme et de l'événementiel, qui ont pris la crise de plein fouet, les autres secteurs ont plus que jamais besoin d'innovations, ce qui accélère le...