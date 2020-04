Snapchat fait le plein d'utilisateurs pendant le confinement

Bonne surprise pour Snapchat. Le réseau social, connu pour le partage de photos et vidéos éphémères, a vu sa fréquentation augmenter en période de confinement, selon ses résultats trimestriels publiés mardi par la maison-mère Snap. Inc. La plateforme a gagné 11 millions d'utilisateurs entre janvier et mars, et revendique un total de 229 millions d'utilisateurs dans le monde (+20% sur un an). Le réseau social connaît ainsi une croissance de son nombre d'utilisateurs pour le cinquième trimestre consécutif, après avoir été boudé en 2018.

Cette hausse d'utilisateurs est logiquement attribuée au confinement, alors que près de la moitié de la population mondiale a été appelée à rester chez elle courant mars afin de lutter contre la propagation du coronavirus. "Les personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager des nouvelles avec leurs amis et pour lutter contre l'ennui à la maison", souligne Debra Aho Williamson, analyse au sein du cabinet d'études eMarketer. Pour l'entreprise américaine, "cela s'est traduit par le visionnage de "snaps" (ndlr : les fameux photos et vidéos éphémères) mais aussi des contenus vidéos plus long diffusés sur Snapchat Discover", notamment...