Google ne connaît pas la crise (pour l'instant)

Alphabet, maison-mère de Google, amortit le choc. En dépit de la crise mondiale sanitaire et économique liée à la pandémie de coronavirus, le géant américain a enregistré un bénéfice net de plus de 6,8 milliards de dollars entre janvier et mars, selon ses résultats trimestriels publiés mardi. Soit une hausse de 3% de ses bénéfices nets sur un an. Son chiffre d'affaires s'élève quant à lui à 41,2 milliards de dollars (+13% sur un an).

Comme d'habitude, Alphabet récolte les fruits de son activité publicitaire très lucrative, et dont le groupe est ultra-dépendant. Près de 82% de ses revenus sont générés via sa régie publicitaire, soit environ 33,8 milliards de dollars sur la période. Malgré les premières contractions des budgets alloués par les annonceurs, ses revenus publicitaires ont augmenté de 10% au cours des trois derniers mois. Si le groupe a donc su maintenir son cap, cette tendance positive est toutefois à nuancer.

"Les performances ont été solides au cours des deux premiers mois du trimestre, mais nous avons observé en mars un recul significatif de nos recettes", a commenté la directrice financière Ruth Porat dans un communiqué de presse.

Le même cas de figure a été...