Les startups donnent un coup de jeune à l'industrie

La crise sanitaire a fait souffrir des pans entiers de l'industrie. Mais les déboires de l'appareil industriel sont avant tout structurels. Pas assez robotisée (177 robots pour 10 000 employés contre 212 en Italie et 346 en Allemagne (1), peu digitalisée, alors que le nombre d'objets connectés explose, en manque d'attractivité, car souffrant toujours d'une image peu glamour : l'industrie a besoin d'un nouveau souffle. Celui-ci pourrait venir du côté de l'écosystème startup. Pour aider les industriels dans leur effort de modernisation des sites de production, Ewattch propose des solutions qui utilisent des capteurs IoT pour récupérer les datas et des plateformes numériques pour les analyser et les visualiser.

« Un industriel nous a appelés à l'aide pour moderniser ses équipements. En une après-midi, nous avons installé nos capteurs et nos outils d'analyse, puis intégré le tout dans une plateforme. Très vite, il est entré dans une démarche d'amélioration et a réduit sa consommation d'énergie de 25 % en un an » a expliqué Nicolas Babel, CEO d'Ewattch, lors du Think Tank Summit organisé par la Tribune le 29 mars dernier.

La startup s'est ensuite attaquée à la productivité de l'usine et à sa maintenance. Pour Nicolas Babel, certains investissements n'ont pas été réalisés dans l'industrie française et européenne, et beaucoup d'unités de production vieillissantes ne correspondent pas aux normes modernes du digital. Les objets connectés, peu onéreux, sont un outil précieux pour remettre progressivement une usine à niveau sans avoir à acheter de nouvelles machines. C'est aussi une manière d'éviter de délocaliser l'outil de production en le rendant compatible avec les technologies les plus récentes.

A la fois startup et entreprise industrielle

InnovaFeed, qui produit des protéines à base de larves d'insectes pour l'alimentation animale, est à la fois une startup et une entreprise industrielle. Elle a levé 140 millions d'euros en novembre dernier, un mois après la levée de 200 millions de son concurrent Ynsect. Deux opérations qui donnent la possibilité à la France de créer une filière d'excellence sur ce marché en plein boom. InnovaFeed utilise des déchets organiques comme les sons de blé ou les vinasses (résidus de la distillation des moûts fermentés) pour nourrir ces larves, dont le lisier va servir d'engrais pour ces coproduits agricoles dans une boucle parfaite d'économie circulaire. Grâce aux importantes sommes levées, la société construit deux usines dans les Hauts-de-France pour transformer et valoriser ces matières premières. Un ancrage territorial qui va l'aider à se développer.

« Nous attendons trois choses du territoire : un accompagnement d'un point de vue financier, une facilitation des démarches administratives et un écosystème local de talents (techniciens, ingénieurs, développeurs) », détaille Bastien Oggeri, directeur Général d'InnovaFeed.

De son côté, ces usines procurent des emplois pérennes au territoire : 100 emplois directs et 500 emplois indirects par unité de production. Il s'agit aussi d'une création de valeur pour la région : 2 à 400 euros de valeur ajoutée pour une tonne de coproduit agroalimentaire transformé. Cette filière naissante est éminemment stratégique, car la France est en déficit de protéines. Après les animaux, InovaFeed pourrait s'attaquer l'alimentation humaine.

Soutenir la deeptech

Acteur hybride entre la French Tech pour l'innovation et la French Fab pour la production, InovaFeed est un bon exemple de cette convergence entre les deux univers que souhaite encourager Bpifrance.

« Nous soutenons fortement depuis deux ans les startups deeptech avec un plan qui vise à accélérer les transferts de technologies entre labos de recherche et jeunes pousses qui constitue un levier puissant pour moderniser et revitaliser notre industrie », explique Paul-François Fournier, directeur exécutif de Bpifrance.

Le plan deeptech vise d'abord à développer les financements via le programme d'investissement d'avenir et le plan de relance. Mais aussi à rapprocher le monde industriel, qui possède l'expérience, de celui des startups, qui apportent l'innovation.

« D'ailleurs, certaines d'entre elles font entrer dans leur comité de direction des personnes qui ont fait leur carrière dans l'industrie », ajoute Paul-François Fournier pour illustrer cette convergence.

Bpifrance a poussé à la création de la French Fab il y a cinq ans, car, pour la banque publique d'investissement, le coq bleu de la French Tech et le rouge de la French Fab sont deux versions complémentaires du même animal. La banque publique a lancé jeudi 1er avril la plateforme Tech In Fab et a signé un partenariat avec France Industrie pour la deeptech. Un mouvement déjà engagé à l'exemple d'Ewattch. Lauréate du pass French Tech, la startup travaille de plus en plus avec des entreprises de la French Fab, comme Gris Group, qui fabrique des composants mécaniques pour les constructeurs automobiles.

« Les mentalités ont évolué. Les objets connectés permettent une connectivité des équipements très simple. Mais le dernier maillon de la chaîne, ce sont les compétences. Il faut des êtres humains dans les usines pour accompagner la digitalisation », conclut Nicolas Babel.





