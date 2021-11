Affaire Tapie : Stéphane Richard, le PDG d’Orange, sera fixé mercredi sur son avenir

A l'état-major d'Orange, tout le monde a coché cette date du mercredi 24 novembre. C'est en effet demain que la justice rendra sa décision dans l'affaire de l'arbitrage très controversé du Crédit Lyonnais de 2008. En 2019, Bernard Tapie et ses cinq coprévenus, dont Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange, avaient bénéficié d'une relaxe du tribunal de Paris. Mais le parquet a fait appel. L'affaire a été rejugée. La cour d'appel de Paris devait, initialement, rendre sa décision le 6 octobre dernier. Mais après le décès de Bernard Tapie, trois jours plus tôt, elle a décidé de la repousser de plusieurs semaines.

Stéphane Richard joue gros. Lui qui était directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde en 2008, est jugé pour complicité de détournement de fonds publics. Le parquet a requis trois ans de prison (dont un ferme) et 100.000 euros d'amende à son encontre. En cas de condamnation, son avenir à la tête d'Orange serait évidemment menacé. En janvier 2018, quelques mois avant son renouvellement pour un troisième mandat de PDG de l'opérateur historique, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, s'était montré très clair : « Pour toutes les entreprises publiques (...), s'il y a condamnation du dirigeant, il y a départ immédiat du dirigeant. » Rappelons que l'Etat est encore aujourd'hui le premier actionnaire du leader français des télécoms, à hauteur de 23% du capital.

La présidence en ligne de mire

En cas de nouvelle relaxe, Stéphane Richard, dont le mandat actuel s'achève en mai 2022, ne compte pas rempiler. Mais il ne compte pas, pour autant, quitter le navire... Evoquée en coulisse depuis des mois, une scission entre les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général du groupe semble être actée. Elle devrait être entérinée lors d'une réunion du conseil dans la foulée de la décision de justice concernant l'affaire Tapie. Stéphane Richard, lui, a officiellement affirmé au JDD, le 11 septembre dernier, qu'il visait, dans ce schéma, le fauteuil de président non-exécutif.

Reste à savoir si l'Elysée le soutiendra. Si oui, il faudra trouver un nouveau DG. En interne, plusieurs noms circulent. Il y a d'abord Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, de loin le premier marché de l'opérateur historique. Il y a Michaël Trabbia, le directeur de l'Innovation. Très proche de Stéphane Richard, il a notamment été directeur des affaires publiques du groupe, et a il y a peu dirigé sa filiale belge. Citons aussi Jean-François Fallacher, à la tête d'Orange Espagne, aujourd'hui en difficulté. Il est considéré, au sein du groupe, comme l'homme des situations difficiles. Enfin, Ramon Fernandez, le directeur financier d'Orange, figure naturellement dans la liste des favoris. Cela dit, certains, au sein d'Orange, jugent qu'une candidature externe serait préférable. Cette solution permettrait de préserver une certaine distance entre la présidence et le conseil, et la direction générale.