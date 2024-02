Au salon du mobile de Barcelone, l’industrie des télécoms en quête d’un nouveau souffle

Rendez-vous incontournable de l'écosystème des télécoms, le Mobile World Congress s'ouvre ce lundi à Barcelone. Cette année encore, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour cet événement qui rassemble le gratin du secteur, des fabricants de smartphones aux équipementiers et opérateurs du monde entier. Cette année, plus de 2.400 exposants sont présents, et 1.100 intervenants vont débattre sur les différentes scènes. Au total, quelque 93.000 visiteurs sont attendus, contre un peu plus de 88.000 en 2023. Mais l'on reste, toutefois, très loin des près de 110.000 visiteurs qui se rendaient à ce salon avant l'épidémie de Covid-19.

Plusieurs observateurs considèrent qu'au fil des années, le salon a un peu perdu de son aura. Il est loin le temps où le dimanche, la veille de l'ouverture du salon, des grands noms du mobile comme Samsung et Huawei organisaient d'énormes événements, très suivis sur les réseaux sociaux, pour présenter leurs derniers smartphones. Cette année, seuls deux acteurs chinois, Xiaomi et Honor, ont dévoilé en amont leurs nouveaux terminaux.

Beaucoup de thèmes « usés »

Plus problématique : à Barcelone, l'industrie du mobile et des télécoms semble en boucle, d'une année sur l'autre, sur de nombreuses thématiques. Au point qu'il faut bien chercher, dans les conférences annoncées, pour y déceler quelque chose de franchement nouveau. C'est notamment le constat fait par le cabinet Strand Consult. Dans un billet publié ce dimanche, ses experts ne cachent pas leur lassitude des conférences sur « la 5G et au-delà », « tout connecter », ou « humaniser l'IA ». « Si l'intelligence artificielle est le sujet d'actualité, les autres thèmes sont usés », déplore Strand Consult.

Certains y voient l'illustration d'une moindre innovation de l'écosystème du mobile et des télécoms. La « folie smartphone » semble désormais appartenir au passé : le marché est, de fait, en perte de vitesse depuis plusieurs années. Le cabinet IDC rappelle que seuls 1,17 milliards de terminaux ont été vendus dans le monde l'année dernière. Ce qui constitue son plus faible niveau depuis dix ans.

L'IA pour relancer l'innovation

Pour se relancer, l'industrie parie sur l'intelligence artificielle. Les fabricants de smartphones y voient un catalyseur pour relancer l'engouement pour leurs produits. A Barcelone, le stand de Samsung sera largement dédié à ses innovations en matière d'IA. Le mois dernier, le géant sud-coréen avait présenté plusieurs applications novatrices, comme une fonctionnalité de traduction instantanée lors d'un appel téléphonique, ou encore la possibilité de créer automatiquement des résumés de notes de réunion.

Les opérateurs télécoms, eux, voient dans l'intelligence artificielle un moyen d'améliorer leurs réseaux, de les rendre plus efficace. Orange, par exemple, va présenter une nouvelle application baptisée Stardust. Celle-ci est capable de « calculer la couverture et la performance des stations mobiles », en fonction de leur environnement. Un outil sur lequel l'opérateur compte, in fine, pour améliorer sa couverture 4G ou 5G.

Huawei voit encore les choses en grand

Les innovations liées à l'intelligence artificielle couplée à la 5G seront, aussi, en bonne place chez les équipementiers télécoms comme le suédois Ericsson ou le finlandais Nokia. Tous mettent les bouchées doubles pour convaincre les entreprises, notamment dans le monde industriel, de se doter de réseaux privés pour numériser leurs chaînes de production, leur logistique, déployer des armadas de robots, ou mettre en place des systèmes de maintenance prédictive.

Ce sera aussi le cas pour Huawei. Le géant chinois des équipements télécoms s'est, cette année encore, offert le plus grand espace du salon - soit l'intégralité du premier hall ! Le groupe de Shenzhen soigne sa visibilité, et démontre, ainsi, qu'il compte bien rester en Europe malgré la grande méfiance de nombreux pays concernant la sécurité de ses équipements.

Débats sur la régulation des télécoms

Pour les grands opérateurs télécoms du Vieux Continent, le Mobile World Congress sera une nouvelle fois l'occasion de débattre de l'évolution de la régulation. Beaucoup sont en difficulté, et plaident pour un assouplissement de la politique pro-concurrence de la Commission européenne. Les opérateurs profiteront certainement du salon pour appeler, une nouvelle fois, à une contribution des géants du Net au déploiement des réseaux télécoms, dont ils sont les premiers utilisateurs.