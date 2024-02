Télécoms : Bruxelles tire la sonnette d’alarme sur la sécurité des câbles sous-marins

Aux yeux de Bruxelles, il n'y a pas de temps à perdre pour protéger les câbles sous-marins. Dans un livre blanc publié mercredi, la Commission européenne tire la sonnette d'alarme : ces artères de fibre optique qui reposent au fond des mers, et par lesquelles transite 99% du trafic Internet intercontinental, sont, aujourd'hui, trop vulnérables.

Ces infrastructures sensibles n'ont, pendant longtemps, guère préoccupé Bruxelles. Mais la guerre en Ukraine et les relations extrêmement tendues entre le Vieux Continent et la Russie ont changé la donne. Dans son livre blanc, la Commission européenne affirme que « la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a eu un impact significatif sur la sensibilisation à la sécurité des réseaux de communication, dont les câbles sous-marins ».

L'institution évoque clairement le scénario où la Russie pourrait saboter ces autoroutes de fibre optique. Elle fait notamment référence aux « activités de surveillance suspectes de navires russes », qui, ces dernières années, ont souvent rôdé à proximité de câbles sous-marins. La menace d'une attaque russe à l'encontre de certains câbles sous-marins est, effectivement, prise très au sérieux. C'est ce qu'expliquait à La Tribune un fin connaisseur du secteur, en février 2022, quelques jours après le début de la guerre en Ukraine.

« C'est tout à fait possible, avait-il indiqué. Ce serait même un moyen assez subtil pour la Russie d'augmenter la pression sur l'Europe. En coupant un câble, on brouille un peu Internet. Et puis on peut en couper deux, puis trois, puis tous, jusqu'à priver l'Europe d'Internet. »