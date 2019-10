Bouygues Telecom généralise les appels via le Wi-Fi

Ce lundi, l'opérateur de Martin Bouygues a annoncé la généralisation des appels et SMS via le Wi-Fi auprès de ses clients mobiles, pour les forfaits Sensation ou B&YOU. Dans les territoires où l'on ne capte pas, ou trop faiblement, ses abonnés pourront recourir à ce service pour communiquer. A condition, bien sûr, de disposer d'un smartphone compatible avec cette technologie.

Bouygues Telecom se situe dans le sillage d'Orange et de SFR, qui ont commencé à déployer cette technologie il y a plus de deux ans. Parmi les quatre grands opérateurs nationaux, seul Free ne propose pas encore cette solution. L'opérateur de Xavier Niel va devoir emboîter le pas. En janvier 2018, les opérateurs ont conclu un accord avec l'Etat visant à couvrir les « zones blanches », où le mobile ne passe pas, ou très mal. A cette occasion, ils se sont notamment engagés à offrir ces services de voix et de SMS via le Wi-Fi.

Cette option constitue surtout une bonne nouvelle pour les habitants des villages ruraux et des campagnes où le réseau mobile est de piètre qualité ou inexistant. Ceux-ci pourront, par exemple, se connecter en Wi-Fi à leur box pour passer leurs appels. Cela implique, toutefois, de disposer a minima d'un accès correct à l'Internet fixe via l'ADSL. Dans les grandes villes et territoires très peuplés, la voix et les SMS via le Wi-Fi peuvent s'avérer utiles dans les immeubles et bâtisses où le signal ne passe pas bien.