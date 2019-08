Bouygues Telecom fustige les règles d’attribution des fréquences 5G

Le schéma, en l'état, ne leur convient pas du tout. Ce jeudi, l'état-major de Bouygues Telecom a fustigé la proposition d'attribution des fréquences 5G aux opérateurs dévoilée par l'Arcep, le régulateur des télécoms, à la mi-juillet. En marge de la présentation des résultats semestriels de Bouygues et de sa filiale dans les télécoms, les dirigeants de cette dernière n'ont pas mâché leurs mots. A commencer par Didier Casas, le directeur général adjoint de Bouygues Telecom, qui « conteste vigoureusement » le schéma proposé par l'Arcep. « C'est incompréhensible de la part du régulateur », a-t-il renchéri.

Dans sa proposition d'attribution des fréquences 5G, l'Arcep a choisi une procédure en deux temps. En premier lieu, les quatre opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) pourront chacun acquérir un bloc de fréquences de 40 à 60 MHz, à prix fixe déterminé par le gouvernement. Dans un second temps, les fréquences restantes (sachant qu'un total de 310 MHz sera attribué) seront mises aux enchères. Ici, les opérateurs auront le droit d'acquérir plusieurs blocs de 10 MHz, avec un prix de réserve également décidé par l'exécutif. Sachant qu'un plafond, qui détermine le maximum de fréquences 5G que peut acquérir un groupe, a été fixé à 100 MHz.

L'Arcep appelée à revoir sa copie

Le problème, aux yeux de Didier Casas, est que ces règles du jeu, qui sont encore en négociation, ouvre la voie à une éventuelle répartition très inéquitable des fréquences. Dans un « scénario noir », illustre le dirigeant, les Orange et SFR, qui disposent de davantage de moyens que leurs rivaux Bouygues Telecom et Free, pourraient se retrouver avec un portefeuille de fréquences 5G de 100 MHz, contre 50 MHz pour leurs rivaux. Dans ce cas, l'opérateur historique et celui au carré rouge seraient en mesure de proposer une qualité de service et des débits beaucoup plus performants que leurs concurrents. Et ainsi faire voler en éclat leurs ambitions dans la 5G. Pour éviter cela et préserver un certain équilibre dans la répartition des fréquences, Bouygues Telecom milite pour des blocs à tarif fixe de 60 MHz, couplés à un plafond maximum de 90 MHz par opérateur.

Pour défendre ces desiderata, Didier Casas rappelle que la 5G est largement taillée pour les entreprises, alors que la 3G et la 4G concernent davantage le grand public. De fait, les industriels de nombreux secteurs d'activité misent sur la 5G pour développer la voiture connectée, des usines intelligentes ou encore la télémédecine. Cela signifie, en clair, que si Orange et SFR raflaient trop de fréquences 5G par rapport à leurs rivaux, ils renforceraient leur leadership dans les télécoms professionnelles. Ce qui mettrait à mal, selon Didier Casas, la concurrence sur ce marché stratégique, encore ultra-dominé par l'opérateur historique, et dans une moindre mesure par celui de Patrick Drahi. Le dirigeant demande ainsi l'Arcep, qui appelle depuis des années à davantage de concurrence sur ce segment, de joindre la parole aux actes.

L'autre sujet qui fâche concernant l'attribution des fréquences 5G est lié aux obligations des opérateurs. L'une d'elles prévoit d'importants déploiements de cette technologie dans les campagnes. Avec cette obligation, l'Arcep veut éviter que la 5G ne soit réservée qu'aux grandes agglomérations, et n'accouche d'une nouvelle fracture numérique vis-à-vis des campagnes et territoires peu peuplés. Mais selon Richard Viel, le directeur général de Bouygues Telecom, cette volonté se heurte à « la caractéristique même » des fréquences 5G qui seront mises en vente. Celles-ci, insiste le dirigeant, sont des fréquences « hautes », qui portent beaucoup moins loin que les fréquences « basses ». En clair, elles ne seraient pas, selon lui, « optimales pour faire du rural ».