Bouygues Telecom se décide à verser 308 millions d’euros à Free pour solder un contentieux commercial

Bouygues Telecom a fini par s'y résoudre. Dans un communiqué publié ce mardi 16 mai sur son site - et qui n'a pas été envoyé, comme c'est généralement le cas, à la presse -, l'opérateur a annoncé avoir versé la somme de 308 millions d'euros à Free.

Bouygues Telecom avait été condamné par la justice à régler ce montant à son grand rival dans le cadre d'un contentieux portant sur d'anciennes offres groupées. Celles-ci consistent à échelonner le prix d'un smartphone en échange de la souscription à un abonnement de longue durée. La pratique était jugée anti-concurrentielle par Free, qui s'estimait lésé.

Bouygues Telecom a épuisé les recours judiciaires

Bouygues Telecom a contesté ce jugement « avec la plus grande vigueur », considérant que ses offres groupées étaient légales. Il a fait appel. En parallèle, il a aussi effectué un recours pour suspendre l'exécution du jugement, et ne pas avoir à régler ces 308 millions d'euros. Mais cette demande a été balayée le mois dernier par la Cour d'appel de Paris.

Dans la foulée, Bouygues Telecom a évoqué un risque « élevé » de devoir s'acquitter de cette ardoise. C'est désormais chose faite. « Bouygues Telecom a versé, ce jour, à Free Mobile la somme de 308 millions d'euros, majorée notamment des intérêts légaux demandés », précise l'opérateur dans sa missive.

Rancœurs de longue date en Bouygues et Free

On imagine, sans mal, la colère de l'état-major de l'opérateur du groupe Bouygues. Bouygues Telecom et Free se rendent coup pour coup depuis des années. Et notamment depuis que l'opérateur de Xavier Niel s'est lancé, en 2012, sur le marché du mobile en cassant les prix.

A l'époque, Martin Bouygues, furieux de l'offensive de Free, laquelle menaçait directement ses affaires, n'avait pas mâché ses mots à l'égard de son concurrent. « Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour laisser les romanichels venir sur les pelouses », avait-il notamment lâché.